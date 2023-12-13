Що приготувати на Новий рік: страви, які здивують гостей

13 грудня 2023, 20:32
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Джерело:

Fajne gotowanie

Новий рік – це особливе свято, яке потребує значних приготувань. Аби ваш стіл виглядав яскраво та неповторно, скористайтеся простими ідеями, які точно зможете відтворити.

Новорічне меню – це те, про що турбується кожна господиня. Є кілька простих рецептів, які зроблять ваш стіл неповторним, а гості неодмінно вихвалятимуть ваші таланти.

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Рецепт салату з оселедцем

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6

Так смачно / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 250 грамів філе оселедця;
– 200 грамів маринованих огірків;
– 4 яйця;
– 300 грамів картоплі;
– 150 грамів моркви;
– 100 грамів кукурудзи;
– 100 грамів цибулі;
– 150 грамів майонезу;
– 150 грамів вершки 15%;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть очищені і вимиті картоплю і моркву (їх також можна використовувати в мундирі).
  2. Зваріть на "круто" яйця.
  3. Наріжте огірки кубиками.
  4. Цибулю дрібно нашаткуйте, а оселедець поріжте на дрібну соломку.
  5. Змішайте майонез, вершки, сіль і перець до смаку.
  6. На дно миски викладіть шарами: нарізану картоплю, соус, дрібно нарізану моркву, оселедець, соус, цибулю, огірки, кукурудзу та соус.
  7. Очистіть і вимийте яйця.
  8. Зверху на салат викласти терті яйця.
  9. Найкраще охолоджувати салат не менше 5 годин.

Рецепт корндогів

  • Час: 1 година
  • Порцій: 5

Чудова закуска / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 1 стакан пшеничного борошна;
– 1 стакан кукурудзяного борошна;
– 1 яйце;
– 1 стакан молока;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 плоска чайна ложка порошку до випічки;
– 10 сосисок;
– 1 літр олії;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. У великій мисці зєднайте борошно, цукор, розпушувач, половину чайної ложки солі, яйце та молоко.
  2. Перемішайте міксером до отримання однорідної маси без грудок.
  3. У глибокій пательні розігрійте олію.
  4. Нанизуйте ковбаски на довгі деревяні шпажки, залишивши близько 5 сантиметрів.
  5. Сосиски вмочіть в тісто (вони повинні повністю просочитися) і викладіть в розігріту олію.
  6. Смажте корндоги до золотистої скоринки приблизно 3 – 4 хвилини.
  7. Викладіть смажені корндоги на тарілку з паперовим рушником і подавайте до столу.

Рецепт тарта зі шпинатом і куркою

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Особливий пиріг / Фото Fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 2 жовтки;
– 100 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки вершків 18%;
– 500 грамів курячих грудок без шкіри;
– 500 грамів шпинату;
– 100 грамів сиру фета;
– 150 грамів сиру Гауда;
– 2 зубчики часнику;
– спеції: сіль, перець, приправи для курки до смаку.

Приготування:

  1. Просійте борошно на кондитерську дошку.
  2. До борошна додайте холодне, нарізане кубиками масло, ложку вершків, жовтки і спеції.
  3. З інгредієнтів замісіть пісочне тісто.
  4. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у фольгу і поставте в холодильник на 30 хвилин.
  5. Тим часом розігрійте духовку до 190°C.
  6. Форму для торта змастіть вершковим маслом.
  7. Форму вистелити тістом, проколіть його виделкою і поставте в розігріту духовку приблизно на 15 хвилин.
  8. Курку наріжте кубиками і змішайте з спеціями.
  9. У сковороді розігрійте олію і обсмажте в ньому курку.
  10. До обсмаженого м'яса додайте шпинат і видавлений часник.
  11. Тушкуйте все під кришкою кілька хвилин.
  12. На завершення додайте до м’яса вершки, що залишилися, і ретельно перемішайте інгредієнти.
  13. Викладіть шпинатну начинку на випечений тарт.
  14. Сир фета наріжте кубиками і посипте ним верх тарта.
  15. Гауду натріть на терці і посипте на тарт.
  16. Випікайте тарт ще 25 хвилин у розігрітій духовці.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська