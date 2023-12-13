Що приготувати на Новий рік: страви, які здивують гостей

Новий рік – це особливе свято, яке потребує значних приготувань. Аби ваш стіл виглядав яскраво та неповторно, скористайтеся простими ідеями, які точно зможете відтворити.

Новорічне меню – це те, про що турбується кожна господиня. Є кілька простих рецептів, які зроблять ваш стіл неповторним, а гості неодмінно вихвалятимуть ваші таланти.

Цікаво Як приготувати курку в духовці: поради, що зроблять улюблену страву ще апетитнішою

Рецепт салату з оселедцем

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Так смачно / Фото fajne gotowanie

– 250 грамів філе оселедця;– 200 грамів маринованих огірків;– 4 яйця;– 300 грамів картоплі;– 150 грамів моркви;– 100 грамів кукурудзи;– 100 грамів цибулі;– 150 грамів майонезу;– 150 грамів вершки 15%;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Відваріть очищені і вимиті картоплю і моркву (їх також можна використовувати в мундирі). Зваріть на "круто" яйця. Наріжте огірки кубиками. Цибулю дрібно нашаткуйте, а оселедець поріжте на дрібну соломку. Змішайте майонез, вершки, сіль і перець до смаку. На дно миски викладіть шарами: нарізану картоплю, соус, дрібно нарізану моркву, оселедець, соус, цибулю, огірки, кукурудзу та соус. Очистіть і вимийте яйця. Зверху на салат викласти терті яйця. Найкраще охолоджувати салат не менше 5 годин.

Рецепт корндогів

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 5

Чудова закуска / Фото fajne gotowanie

– 1 стакан пшеничного борошна;– 1 стакан кукурудзяного борошна;– 1 яйце;– 1 стакан молока;– 1 столова ложка цукру;– 1 плоска чайна ложка порошку до випічки;– 10 сосисок;– 1 літр олії;– сіль до смаку.

Приготування:

У великій мисці зєднайте борошно, цукор, розпушувач, половину чайної ложки солі, яйце та молоко. Перемішайте міксером до отримання однорідної маси без грудок. У глибокій пательні розігрійте олію. Нанизуйте ковбаски на довгі деревяні шпажки, залишивши близько 5 сантиметрів. Сосиски вмочіть в тісто (вони повинні повністю просочитися) і викладіть в розігріту олію. Смажте корндоги до золотистої скоринки приблизно 3 – 4 хвилини. Викладіть смажені корндоги на тарілку з паперовим рушником і подавайте до столу.

Рецепт тарта зі шпинатом і куркою

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Особливий пиріг / Фото Fajne gotowanie

– 200 грамів борошна;– 2 жовтки;– 100 грамів вершкового масла;– 3 столові ложки вершків 18%;– 500 грамів курячих грудок без шкіри;– 500 грамів шпинату;– 100 грамів сиру фета;– 150 грамів сиру Гауда;– 2 зубчики часнику;– спеції: сіль, перець, приправи для курки до смаку.

Приготування:

Просійте борошно на кондитерську дошку. До борошна додайте холодне, нарізане кубиками масло, ложку вершків, жовтки і спеції. З інгредієнтів замісіть пісочне тісто. Сформуйте з тіста кулю, загорніть у фольгу і поставте в холодильник на 30 хвилин. Тим часом розігрійте духовку до 190°C. Форму для торта змастіть вершковим маслом. Форму вистелити тістом, проколіть його виделкою і поставте в розігріту духовку приблизно на 15 хвилин. Курку наріжте кубиками і змішайте з спеціями. У сковороді розігрійте олію і обсмажте в ньому курку. До обсмаженого м'яса додайте шпинат і видавлений часник. Тушкуйте все під кришкою кілька хвилин. На завершення додайте до м’яса вершки, що залишилися, і ретельно перемішайте інгредієнти. Викладіть шпинатну начинку на випечений тарт. Сир фета наріжте кубиками і посипте ним верх тарта. Гауду натріть на терці і посипте на тарт. Випікайте тарт ще 25 хвилин у розігрітій духовці.

Важлива інформація перед Новим роком: як обрати