Що приготувати на Новий рік: страви, які здивують гостей
13 грудня 2023, 20:32Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Новий рік – це особливе свято, яке потребує значних приготувань. Аби ваш стіл виглядав яскраво та неповторно, скористайтеся простими ідеями, які точно зможете відтворити.
Новорічне меню – це те, про що турбується кожна господиня. Є кілька простих рецептів, які зроблять ваш стіл неповторним, а гості неодмінно вихвалятимуть ваші таланти.
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Рецепт салату з оселедцем
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Так смачно / Фото fajne gotowanieІнгредієнти:
– 250 грамів філе оселедця;
– 200 грамів маринованих огірків;
– 4 яйця;
– 300 грамів картоплі;
– 150 грамів моркви;
– 100 грамів кукурудзи;
– 100 грамів цибулі;
– 150 грамів майонезу;
– 150 грамів вершки 15%;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть очищені і вимиті картоплю і моркву (їх також можна використовувати в мундирі).
- Зваріть на "круто" яйця.
- Наріжте огірки кубиками.
- Цибулю дрібно нашаткуйте, а оселедець поріжте на дрібну соломку.
- Змішайте майонез, вершки, сіль і перець до смаку.
- На дно миски викладіть шарами: нарізану картоплю, соус, дрібно нарізану моркву, оселедець, соус, цибулю, огірки, кукурудзу та соус.
- Очистіть і вимийте яйця.
- Зверху на салат викласти терті яйця.
- Найкраще охолоджувати салат не менше 5 годин.
Рецепт корндогів
- Час: 1 година
- Порцій: 5
– 1 стакан пшеничного борошна;
– 1 стакан кукурудзяного борошна;
– 1 яйце;
– 1 стакан молока;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 плоска чайна ложка порошку до випічки;
– 10 сосисок;
– 1 літр олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- У великій мисці зєднайте борошно, цукор, розпушувач, половину чайної ложки солі, яйце та молоко.
- Перемішайте міксером до отримання однорідної маси без грудок.
- У глибокій пательні розігрійте олію.
- Нанизуйте ковбаски на довгі деревяні шпажки, залишивши близько 5 сантиметрів.
- Сосиски вмочіть в тісто (вони повинні повністю просочитися) і викладіть в розігріту олію.
- Смажте корндоги до золотистої скоринки приблизно 3 – 4 хвилини.
- Викладіть смажені корндоги на тарілку з паперовим рушником і подавайте до столу.
Рецепт тарта зі шпинатом і куркою
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 200 грамів борошна;
– 2 жовтки;
– 100 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки вершків 18%;
– 500 грамів курячих грудок без шкіри;
– 500 грамів шпинату;
– 100 грамів сиру фета;
– 150 грамів сиру Гауда;
– 2 зубчики часнику;
– спеції: сіль, перець, приправи для курки до смаку.
Приготування:
- Просійте борошно на кондитерську дошку.
- До борошна додайте холодне, нарізане кубиками масло, ложку вершків, жовтки і спеції.
- З інгредієнтів замісіть пісочне тісто.
- Сформуйте з тіста кулю, загорніть у фольгу і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Тим часом розігрійте духовку до 190°C.
- Форму для торта змастіть вершковим маслом.
- Форму вистелити тістом, проколіть його виделкою і поставте в розігріту духовку приблизно на 15 хвилин.
- Курку наріжте кубиками і змішайте з спеціями.
- У сковороді розігрійте олію і обсмажте в ньому курку.
- До обсмаженого м'яса додайте шпинат і видавлений часник.
- Тушкуйте все під кришкою кілька хвилин.
- На завершення додайте до м’яса вершки, що залишилися, і ретельно перемішайте інгредієнти.
- Викладіть шпинатну начинку на випечений тарт.
- Сир фета наріжте кубиками і посипте ним верх тарта.
- Гауду натріть на терці і посипте на тарт.
- Випікайте тарт ще 25 хвилин у розігрітій духовці.