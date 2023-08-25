Не мариновані і не квашені: що приготувати з огірків на зиму

Зберігання продуктів на зиму – це чудова практика, яка дозволяє насолодитися улюбленими продуктами у холодні місяці. Особливий смак огірків можна зберегти, використовуючи різноманітні методи консервації, які не вимагають маринування або квашення.

Зберігання огірків на зиму – це творчий процес, який дозволяє спробувати різноманітні поєднання смаків та ароматів. 24 Канал зібрав деякі ідеї, які допоможуть вам зберегти огірки на зиму без зайвих зусиль.

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Огірки в солоному розчині

Один з найпростіших способів зберігання огірків на зиму – це занурити їх в солоний розчин. Для цього розчиніть сіль у воді, додайте спеції до смаку (наприклад, сухий часник, дольки гострого перцю, кріп) і залиште огірки на деякий час у цьому розчині. Потім їх можна перекласти в банки і залити оливковою олією або оцтом. Вони стануть чудовим додатком до салатів чи сніданків.

Сушені огірки

Для тих, хто шукає альтернативний спосіб збереження, варто спробувати сушені огірки. Наріжте їх тонкими колечками або соломкою і висушіть у сушарці або пічці при низькій температурі. Такі сушені огірки можна використовувати для приготування чаю чи як снек.

Огірки з медом

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 4

Неймовірна смакота / Ілюстративне фото pexels

– 2 кілограми огірків;– 2,5 склянки води;– пів склянки оцту;– пів склянки цукру;– 2 столові ложки меду;– 2 столові ложки гірчиці у зернах;– 2 столові ложки солі;– 3 – 5 зубчиків часнику;– 2 чайні ложки гірчиці.

Приготування:

У велику каструлю налийте оцет з водою, додайте цукор, сіль і мед. Доведіть все до кипіння.

Огірки помийте, очистіть і розрізати уздовж на четвертинки. Зубчики часнику очистіть від шкірки.

Щільно укладіть огірки в банки. Потім додайте в ще теплий розсіл гірчицю і зерна гірчиці.

Ретельно перемішайте і відразу залийте огірки.

У кожну банку додайте часник і закрутіть кришками.

Всі банки потрібно пастеризувати близько 10 хвилин.