Святковий стіл на Покрову 2023: меню від закуски до десерту

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Цьогоріч українці вперше відзначають велике свято Покрови 1жовтня, згідно з переходом на новий календар. Також цього дня припадає День захисника та захисниці України. Ми пропонуємо приготувати у ці свята невеликий обід, щоб вшанувати героїв.