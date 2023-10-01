Святковий стіл на Покрову 2023: меню від закуски до десерту
1 жовтня 2023, 06:55Читать новость на русском
Цьогоріч українці вперше відзначають велике свято Покрови 1жовтня, згідно з переходом на новий календар. Також цього дня припадає День захисника та захисниці України. Ми пропонуємо приготувати у ці свята невеликий обід, щоб вшанувати героїв.
24 канал дібрав кілька цікавих та простих рецептів, які підійдуть до святкового столу. Серед них є закуски, салати та основні страви. А на десерт пропонуємо зупинитися на сирнику без випікання.
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Закуска з камамбером в тісті
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів листкового тіста;
– 1 камамбер;
– 1 сире куряче яйце;
– насіння кунжуту.
Приготування:
- Розділіть тісто на дві рівні частини. Кожну з них окремо розкачайте скалкою.
- На одну частину тіста викладіть камамбер, зробіть на сирі надрізи.
- Накрийте все другим шаром тіста, обережно розпрямте його та зробіть надрізи від центру до країв. Кожну уявну стрічку закрутіть в одну сторону.
Сир в тісті / Фото Fresh living
- Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів.
- Змастіть поверхню тіста яйцем та посипте насінням кунжуту.
- Випікайте закуску 20 – 25 хвилин. Орієнтуйтесь по власній духовці і золотистості пирога.
Форшмак по-одеськи
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
– 250 грамів оселедця;
– 30 грамів ріпчастої цибулі;
– 1 відварене куряче яйце;
– 30 грамів солодкої булочки;
– 30 грамів коров'ячих вершків.
Приготування:
- Відваріть яйце так, щоб жовток залишився рідким.
- Булочку замочіть у вершках.
- Відправте всі інгредієнти та половину оселедця у чашу блендера та перебийте до однорідної консистенції.
- Решту оселедця нарізаємо ножем. Ріжемо до стану каші і додаємо до форшмаку.
- Перемішуємо і даємо охолонути. Можна додати трішки перцю.
Салат з курки та сиру
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4
– 1 копчене куряче філе;
– 1 болгарський перець;
– 200 грамів корейської моркви;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 150 грамів твердого сиру.
Для заправки:
– 2,5 столової ложки майонезу;
– дрібка солі.
Приготування:
- Копчене куряче філе і перець нарізаємо кубиками.
- Твердий сир натираємо на великій терці.
- З'єднуємо кубики курячого філе, перцю, натертий сир, корейську моркву, кукурудзу, майонез і сіль. Перемішуємо салат та подаємо до столу.
Картопля по-шведськи
- Час: 80 – 90 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 800 грамів картоплі;
– 50 грамів олії;
– часник;
– твердий сир;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю від бруду. Ви можете очистити її від шкірки, щоб вона не гірчила. Наріжте її гострим ножем поміж двома однаковими китайськими паличками, щоб не її прорізати наскрізь. Товщина надрізів 3 – 4 міліметри.
- Відваріть її у злегка підсоленій воді 15 хвилин, далі викладіть на деко вкрите шаром пергаменту та збризніть олією.
Картполя по-шведськи / Фото Slap
- Запікайте картоплю до готовності в розігрітій до 240 градусів духовці 5 хвилин.
- Наприкінці приготування вичавіть часник, натріть сир та викладіть все на картоплю. Запікайте ще 5 хвилин.
Котлета по-київськи
- Час: 60 хвилин
- Порції: 1
– 60 – 80 грамів курячого філе;
– 15 грамів вершкового масла;
– 2 грами зелені;
– 2 столові ложки панірувальних сухарів;
– куряче яйце;
– пшеничне борошно;
– олія для фритюру.
Приготування:
- Наріжте куряче філе тонкими пластинками, зріжте прожилки та залишки жиру.
- Свіжий або морожений кріп наріжте ножем.
- Вершкове масло змішайте із зеленню та заморозьте, або одразу обваляйте кожен шматочок у подрібненій зелені. Відправте масло до морозилки.
- Куряче м'ясо розділіть згідно з вагою, відбийте, щоб воно стало ніжнішим та тоншим через шар харчової плівки.
- На кожен пласт м'яса викладіть шматочок масла й сформуйте рулетики. Відправте їх до морозилки.
- В окремій посудині змішайте яйце зі столовою ложкою води, ретельно збийте суміш виделкою.
- Заморожені котлети запаніруйте спочатку в борошні, далі в яйцях та сухарях. Повторіть процес, щоб паніровка вийшла щільнішою.
- Розігрійте у глибокій сковорідці олію й обсмажте котлети у фритюрі до золотавої скоринки.
- Поставте їх до духовки, щоб вони пропеклися й усередині на 5 – 6 хвилин.
- Готову котлету по-київськи подавайте до столу гарячою з пюре.
Мандариновий чизкейк
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 6 – 8
– 150 грамів пісочного печива;
– 60 грамів вершкового масла.
Для начинки:
– 10 грамів желатину;
– 40 мілілітрів холодної води;
– 400 грамів вершкового сиру;
– 75 грамів цукру;
– 100 мілілітрів вершків (10-33%).
Для мандаринового желе:
– 10 грамів желатину;
– 50 мілілітрів холодної води;
– 6 штук мандаринів;
– 40 грамів цукру.
Приготування:
- Печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Кладемо у форму і добре утрамбовуємо. Прибираємо у холодильник поки готуватимемо начинку. ⠀ ⠀
- Желатин заливаємо водою і залишаємо на 15 хвилин. Після цього розтоплюємо у мікрохвильовці.
- До вершкового сиру додаємо цукор, вершки, розтоплений желатин і пробиваємо все блендером до однорідної консистенції. Кладемо зверху на основу та прибираємо у холодильник до застигання.
Мандариновий чизкейк / Фото Goya foods
- Для мандаринового шару желатин заливаємо водою та залишаємо на 15 хвилин. Очищені мандарини пробиваємо у блендері та проціджуємо сік через сито.
- Додаємо цукор і, помішуючи, доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо набряклий желатин і перемішуємо до його розчинення.
- Охолоджуємо до кімнатної температури та виливаємо зверху на начинку. Прибираємо у холодильник на декілька годин.
- Готовий торт можна задекорувати листочками м'яти або шматочками мандаринок.
Смачного!