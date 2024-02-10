Валентинка у формі серця – обов'язковий атрибут Дня закоханих. Однак вона не обов'язково повинна бути паперовою, можна обрати більш оригінальний варіант. Наприклад, зробити тематичне печиво.

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Рецепт печива на Валентина

Час: 50 хвилин

Порцій: 1 деко

Інгредієнти: – маргарин – 200 грамів;

– борошно – 2 склянки;

– цукор – 1/2 склянки;

– сода – 1 чайна ложка;

– цукрова пудра – 150 грамів;

– ванільний цукор;

– сіль – 1/2 чайної ложки;

– масло – щоб змастити деко.

Приготування:

Маргарин нарізаємо на шматочки та злегка розминаємо ложкою. До маргарину додаємо борошно, цукор та сіль. Потім додаємо гашену соду та дрібку ванільного цукру. Замішуємо тісто та ставимо його на 15 хвилин у холодильник. Розкатуємо тісто та вирізаємо сердечка за допомогою формочки. Застеляємо деко пергаментним папером, змащуємо маслом та викладаємо печиво. Запікаємо у духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. Якщо воно підрум'яниться раніше – можна діставати. Після цього за бажанням можна посипати печиво цукровою пудрою.

Смачного!