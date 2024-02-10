Готуємося до Дня закоханих: зберігайте рецепт печива, яке зробить кохання ще солодшим
10 лютого 2024, 13:15Читать новость на русском
Джерело:Здоровий спосіб
Незабаром День закоханих, тож варто добре до нього підготуватися. Слід подумати про щось солоденьке окрім романтичних побачень.
Валентинка у формі серця – обов'язковий атрибут Дня закоханих. Однак вона не обов'язково повинна бути паперовою, можна обрати більш оригінальний варіант. Наприклад, зробити тематичне печиво.
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Рецепт печива на Валентина
Час: 50 хвилин
Порцій: 1 деко
Інгредієнти:
– маргарин – 200 грамів;
– борошно – 2 склянки;
– цукор – 1/2 склянки;
– сода – 1 чайна ложка;
– цукрова пудра – 150 грамів;
– ванільний цукор;
– сіль – 1/2 чайної ложки;
– масло – щоб змастити деко.
Приготування:
- Маргарин нарізаємо на шматочки та злегка розминаємо ложкою.
- До маргарину додаємо борошно, цукор та сіль.
- Потім додаємо гашену соду та дрібку ванільного цукру.
- Замішуємо тісто та ставимо його на 15 хвилин у холодильник.
- Розкатуємо тісто та вирізаємо сердечка за допомогою формочки.
- Застеляємо деко пергаментним папером, змащуємо маслом та викладаємо печиво.
- Запікаємо у духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. Якщо воно підрум'яниться раніше – можна діставати.
- Після цього за бажанням можна посипати печиво цукровою пудрою.
Смачного!