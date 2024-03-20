Який пляцок приготувати на Великдень: святковий рецепт торта "Зелений мох"
20 березня 2024, 08:01Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
До свят можна готуватися вже зараз! І найкраще почати зі збереження рецептів, якими ви точно захочете скористатися. Такий пляцок готувати дуже просто, і він точно смакуватиме усім гостям.
Зелений, незвичайний і напрочуд смачний. Пляцок з додаванням секретного інгредієнта та прошарований кремом з маскарпоне стане зіркою десертного столу. Можна додати чорницю і листочки м’яти або покласти маленькі шоколадні яйця.
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Рецепт торта Зелений мох
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Така смакота / Фото kwestia smakuІнгредієнти:
– 450 грамів замороженого шпинату;
– 1 склянка цукру (або цукрової пудри);
– 3 яйця;
– 2 склянки пшеничного борошна;
– 2 ложки розпушувача;
крем:
– 250 грамів сиру маскарпоне (холодного);
– 200 мілілітрів вершків 36% або 30% (холодних);
– 4 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ваніліну. Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ "Водний Світ". Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.
Приготування:
- Заморожений шпинат розморозьте в ситечку, потім відіжміть зайву воду і збийте блендером до однорідності.
- Після промивання покладіть свіжий шпинат у каструлю та нагрівайте його, помішуючи, приблизно 1 – 2 хвилини, поки він не зів’яне, потім збийте його в пюре.
- Яйця покладіть в миску, залийте теплою водою з-під крана і залиште на кілька хвилин, при необхідності змініть воду на теплішу.
- Розігрійте духовку до 180 градусів С.
- Розбийте яйця в миску, додайте цукор і збийте до пишної маси.
- Потім, постійно збиваючи, тонкою цівкою влийте олію.
- Додайте шпинатне пюре і перемішайте на низькій швидкості міксером до з’єднання інгредієнтів в однорідну масу.
- Окремо просійте борошно і змішайте з розпушувачем.
- Влийте до збитих яєць і перемішайте на низькій швидкості, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто.
- Вилийте масу у форму для випікання діаметром 24 сантиметри (застеліть папером дно) і випікайте приблизно 40 – 45 хвилин (до сухого сірника).
- Вийміть і повністю остудіть.
- Охолоджені сир маскарпоне і вершки викладіть в чашу міксера, додайте цукрову пудру і ваніль.
- Збивайте кілька хвилин, поки суміш не збільшиться в об’ємі та не стане пишною.
- Корж розріжте на 2 частини. Нижню покладіть на підставку або тарілку для торта. Викладіть крем маскарпоне.
- Ложкою вийміть зелену серединку з верхньої зеленої частини коржа і викладіть її на крем. Порожній "купол" тіста використовувати не будемо.
- Прикрасьте фруктами та листочками м'яти.