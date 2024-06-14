Вболіваймо смачно: топ закусок на Євро-2024 замість чипсів
14 червня 2024, 18:54Читать новость на русском
14 червня стартує Євро-2024. Підготуйтеся до першого матчу, приготувавши фантастичні закуски.
Якщо вам набридли звичайні чипси та сухарики, скористайтеся цією добіркою рецептів, інформує Смачно 24. Такі закуски сподобаються всім.
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Свинячі вушка в азійському маринаді
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів копчених свинячих вушок;
– 4 зубчики часнику;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 0,5 лимона;
– 10 грамів свіжого кореня імбиру;
– 2 столові ложки кунжутної олії;
– зелень, перець, білий кунжут до смаку.
Приготування:
- Відваріть вушка в підсоленій воді, доки вони не почнуть легко протикатися негострим ножем. На це піде приблизно година.
- Тим часом приготуйте заправку: часник й імбир натріть на дрібну тертку, додайте соєвий соус, сік і цедру половинки лимона, посічену зелень і кунжутну олію. Все перемішайте.
- Зварені вуха поріжте тонкими смужками, перемішайте із заправкою. Притисніть невеликою мискою і поставте в холодильник щонайменше на 30 хвилин, а краще – на ніч. Перед подачею посипте кунжутним насінням.
Сирні палички
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготуйте ці сирні палички / Фото Depositphotos
– 800 грамів гауди;
– 4 яйця;
– 4 столові ложки молока 2,5%;
– 200 грамів борошна;
– 150 грамів кукурудзяних пластівців;
– 600 мілілітрів олії.
Приготування:
- Яйця та молоко змішайте до однорідності. В різні тарілки насипте борошно та кукурудзяні пластівці.
- Сир наріжте шматочками шириною 1 – 1,5 сантиметра. Кожен занурюйте спочатку в борошно, потім – у рідину із яєць та молока, а далі – в кукурудзяні пластівці.
- Занурюйте сирні палички по 2 штуки на раз у попередньо розігріту глибоку пательню чи фритюр з олією. Смажте до золотистого кольору з усіх боків.
- Виймайте палички на паперові рушнички, щоб забрати зайву олію.
Хрумкі сухарики
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 10
– 400 грамів черствого хліба;
– 80 грамів тертого пармезану;
– 150 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець до смаку;
– 20 грамів свіжого чебрецю.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Змішайте з олією шматочки черствого хліба у великій мисці. Додайте половину чайної ложки солі й кілька дрібок перцю. Обережно перемішайте, поки хліб не буде рівномірно покритий олією.
- Додайте пармезан і чебрець. Перемішайте, після чого розкладіть хліб рівним шаром на деко.
- Випікайте, перевертаючи, поки хліб не стане темно-золотистим та хрустким. На це піде близько 20 хвилин. Потім дайте сухарикам охолонути. Зберігайте при кімнатній температурі в герметичному контейнері до 2 днів.
Смачного!