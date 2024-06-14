Вболіваймо смачно: топ закусок на Євро-2024 замість чипсів

14 червня стартує Євро-2024. Підготуйтеся до першого матчу, приготувавши фантастичні закуски.

Якщо вам набридли звичайні чипси та сухарики, скористайтеся цією добіркою рецептів, інформує Смачно 24. Такі закуски сподобаються всім.

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Свинячі вушка в азійському маринаді

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

– 300 грамів копчених свинячих вушок;– 4 зубчики часнику;– 2 столові ложки соєвого соусу;– 0,5 лимона;– 10 грамів свіжого кореня імбиру;– 2 столові ложки кунжутної олії;– зелень, перець, білий кунжут до смаку.

Приготування:

Відваріть вушка в підсоленій воді, доки вони не почнуть легко протикатися негострим ножем. На це піде приблизно година. Тим часом приготуйте заправку: часник й імбир натріть на дрібну тертку, додайте соєвий соус, сік і цедру половинки лимона, посічену зелень і кунжутну олію. Все перемішайте. Зварені вуха поріжте тонкими смужками, перемішайте із заправкою. Притисніть невеликою мискою і поставте в холодильник щонайменше на 30 хвилин, а краще – на ніч. Перед подачею посипте кунжутним насінням.

Сирні палички

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4



Приготуйте ці сирні палички / Фото Depositphotos

– 800 грамів гауди;– 4 яйця;– 4 столові ложки молока 2,5%;– 200 грамів борошна;– 150 грамів кукурудзяних пластівців;– 600 мілілітрів олії.

Приготування:

Яйця та молоко змішайте до однорідності. В різні тарілки насипте борошно та кукурудзяні пластівці. Сир наріжте шматочками шириною 1 – 1,5 сантиметра. Кожен занурюйте спочатку в борошно, потім – у рідину із яєць та молока, а далі – в кукурудзяні пластівці. Занурюйте сирні палички по 2 штуки на раз у попередньо розігріту глибоку пательню чи фритюр з олією. Смажте до золотистого кольору з усіх боків. Виймайте палички на паперові рушнички, щоб забрати зайву олію.

Хрумкі сухарики

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 10

– 400 грамів черствого хліба;– 80 грамів тертого пармезану;– 150 мілілітрів оливкової олії;– сіль, перець до смаку;– 20 грамів свіжого чебрецю.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте з олією шматочки черствого хліба у великій мисці. Додайте половину чайної ложки солі й кілька дрібок перцю. Обережно перемішайте, поки хліб не буде рівномірно покритий олією. Додайте пармезан і чебрець. Перемішайте, після чого розкладіть хліб рівним шаром на деко. Випікайте, перевертаючи, поки хліб не стане темно-золотистим та хрустким. На це піде близько 20 хвилин. Потім дайте сухарикам охолонути. Зберігайте при кімнатній температурі в герметичному контейнері до 2 днів.

Смачного!