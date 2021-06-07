Як готувати стебла селери: смачні рецепти від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар поділився з шанувальниками простими та оригінальними стравами з селери, які ви можете приготувати вдома. Обов'язково спробуйте.

Довгі світло-зелені та соковиті стебла селери продаються у кожному магазині. Селера — смачний, корисний і низькокалорійний овоч. Традиційно його використовують для приготування соків на сніданок, додають у салати та супи.

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Марко Черветті розповідає як приготувати смачні страви з селери. До вашої уваги – карпачо з селери, сіль з селери та легка закуска з сиром. Ці страви ви можете легко приготувати вдома за лічені хвилини.

Сіль з селери

Час: 1 година

1 година Калорійність на 100 грамів: 21 ккал

Селеру помийте, почистіть, наріжте скибочками. Деко вистеліть пергаментом, викладіть селеру, додайте сіль.

– стебла селери;– морська сіль.

Сіль з селери/ скріншот відео

Розігрійте духовку до температури 110 градусів, відправте запікатись до повного висихання протягом однієї години. Дістаньте з духовки, викладіть у ступу, ретельно подрібніть до однорідної консистенції. Ароматну сіль можна додавати до страв з риби, м'яса, салатів.

Карпачо з селери

Час: 3 – 5 хвилин

3 – 5 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 431 ккал

Стебла селери помийте, наріжте скибочками. Викладіть на тарілку. Зверху натріть сир на тертці, додайте сіль, оливкову олію. За бажанням додайте лимонний сік або оцет.

– стебла селери;– морська сіль;– сир Пармезан;– оливкова олія.

Салат з селери/ скріншот з відео

Закуска з селери

Час: 3 – 5 хвилин

3 – 5 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 353 ккал

– сир Горгонзола;– стебла селери.

Селера з сиром/ скріншот відео

Селеру помийте, розділіть стебла. Кожне стебло, занурте у м'який сир. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепти страв з селери від Марко Черветті у відео: