Дешево, але не сердито: смакуємо поєднання курочки, сочевиці та помідорів
Джерело:Pysznosci
Сьогодні кожен за нас турбується не лише про смак страв, а й про те, щоб на них не потрібно було багато коштів. Є багато рецептів, які не надто б'ють по гаманцю і дозволяють насолодитися смачною їжею.
Курячі крильця – це продукт, який завжди приходить на допомогу, коли ми хочемо посмакувати смачну вечерю, не надто випорожнюючи гаманець. Їх можна подати зі смачною начинкою на основі сочевиці.
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Якщо під рукою є баночка в'ялених томатів, то страва набуде неповторних ноток. Ці крильця такі смачні, що чудово пасуватимуть не лише для сімейної трапези, а й для дружніх посиденьок та навіть до святкового столу.
Рецепт фаршированих крилець з сочевицею
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Крильця з особливим смаком / Фото Pysznosci
Інгредієнти:
- 8 крил;
- 1 цибулина;
- кілька в'ялених помідорів в олії;
- 200 грамів вареної сочевиці;
- 2 зубчики часнику;
- пів склянки панірувальних сухарів;
- 1,5 чайної ложки солі.
Приготування:
- Цибулю чистимо та дрібно нарізаємо.
- Обсмажуємо цибулю в олії від помідорів, додаємо також кілька нарізаних в'ялених томатів.
- Коли цибуля стане рум'яною – додаємо сочевицю, все гарно перемішуємо та обсмажуємо.
- Додаємо панірувальні сухарі, спеції, ще раз перемішуємо та трішки обсмажуємо.
- Крила розрізаємо вздовж кістки, утворюючи "кишеньки". Отримані отвори у м'ясі фаршируємо начинкою.
- Кілька хвилин обсмажуємо з обох боків на розігрітій пательні з великою кількістю олії. Потім запікаємо 20 хвилин у духовці при 180 градусах.
Смачного!