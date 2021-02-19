Що таке інвертний сироп та як його використовувати у десертах

Кондитерка Ліза Глінська поділилася цінними знаннями про інвертний сироп, який часто використовують для приготування випічки та десертів.

Інвертний цукор, інвертний сироп, тримолін – одне і теж. Солодка біла паста без запаху, приємна на смак й солодша за цукор – це інвертний сироп.

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Інвертний сироп виготовляють із бурякового тростинного цукру, який розпадається на глюкозу та фруктозу.

Для чого використовують інвертний сироп

Випічка – це основне поле роботи інвертного сиропу. Він затримує вологу, з його допомогою випічка залишається свіжою, м'якою та пухкою довший час. Також тримолін покращує структуру тіста.

З інвертним сиропом виготовляють цукерки, зефір, маршмелоу, креми, ганаші, ягідні та фруктові начинки. Він надає виробам еластичності, блиску та покращує консистенцію ганаша чи крему. При заморожуванні затримує вологу в середині десерту.

Сироп також використовують як консервант, для збільшення терміну придатності випічки чи десерту.

Інвертний сироп можна придбати в спеціальних магазинах для кондитерів або приготувати власноруч.

Чим замінити інвертний сироп

Глюкоза, патока і тримолін – продукти, котрі володіють однаковими властивостями: не дають кристалізуватися цукру та знижують температуру заморожування продукту.

Але слід пам'ятати, що кожен з них не можна взаємозамінити. Завжди використовуйте в рецепті той інгредієнти, який вказаний в рецептурі десерту.