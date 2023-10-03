Капоната – італійська пристрасть в кожній ложці
3 жовтня 2023, 17:52Читать новость на русском
Джерело:Оля Мартиновська
В Україні ми називаємо її ікрою з "синіх", у Франції – це рататуй, а от в італійців – капоната. Ситна овочева закуска, яка точно підкорить не тільки шлунок, а й серце.
Капоната – овочеве рагу з баклажанів, перцю, селери та інших овочів, яку традиційно готують на зиму в Італії. Звичайно, що її можна їсти одразу після приготування з хрумким хлібом чи на брускеті. Смачно у будь-якому варіанті.
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Капоната схожа до нашої ікри з баклажанів, яку так полюбляють в різних куточках України. Але спробуйте також приготувати італійський варіант страви.
Рецепт капонати
- Час: 1 година 30 хвилин
– баклажани;
– помідори;
– солодкий перець;
– ріпчаста цибуля;
– селера стебло;
– зубчик часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– листочки базиліку;
– каперси;
– насіння фенхелю.
Приготування:
- Ретельно миємо та очищаємо овочі, якщо потрібно. Видаляємо насіння з перців, зрізаємо плодоніжки.
- Нарізаємо всі овочі кубиком, крім томатів: баклажан, цибулька, селера (корінь або стебло), солодкий перець, зубчик часнику.
- Перемішуємо овочі та поливаємо невеликою кількістю олії. Відправляємо їх запектися в розігріту духовку до 200 градусів на 15 – 20 хвилин.
- Далі додаємо подрібнені томати, базилік, трішки цукру, каперси, сіль, перець, насіння фенхелю. Перекладаємо в сковорідку та тушкуємо ще годинку на повільному вогні.
- Перекладаємо у миску та подаємо до столу, або закручуємо в банки на зиму.
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