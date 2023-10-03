Капоната – італійська пристрасть в кожній ложці

В Україні ми називаємо її ікрою з "синіх", у Франції – це рататуй, а от в італійців – капоната. Ситна овочева закуска, яка точно підкорить не тільки шлунок, а й серце.

Капоната – овочеве рагу з баклажанів, перцю, селери та інших овочів, яку традиційно готують на зиму в Італії. Звичайно, що її можна їсти одразу після приготування з хрумким хлібом чи на брускеті. Смачно у будь-якому варіанті.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Капоната схожа до нашої ікри з баклажанів, яку так полюбляють в різних куточках України. Але спробуйте також приготувати італійський варіант страви.

Рецепт капонати

Час: 1 година 30 хвилин

– баклажани;– помідори;– солодкий перець;– ріпчаста цибуля;– селера стебло;– зубчик часнику;– сіль;– чорний мелений перець;– листочки базиліку;– каперси;– насіння фенхелю.

Приготування:

Ретельно миємо та очищаємо овочі, якщо потрібно. Видаляємо насіння з перців, зрізаємо плодоніжки.

Нарізаємо всі овочі кубиком, крім томатів: баклажан, цибулька, селера (корінь або стебло), солодкий перець, зубчик часнику.

Перемішуємо овочі та поливаємо невеликою кількістю олії. Відправляємо їх запектися в розігріту духовку до 200 градусів на 15 – 20 хвилин.

Далі додаємо подрібнені томати, базилік, трішки цукру, каперси, сіль, перець, насіння фенхелю. Перекладаємо в сковорідку та тушкуємо ще годинку на повільному вогні.

Перекладаємо у миску та подаємо до столу, або закручуємо в банки на зиму.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготуватина грилі з гострою сальсою.