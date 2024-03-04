Не тільки наливка та вино: рецепт контабасу – давнього українського напою, що готують весною

Контабас або кантабаал – стародавній український алкогольний напій. Зараз є традиційним лише на Закарпатті, але раніше його робили та куштували по всій Україні.

Це елітний алкогольний напій, оскільки його цінність та смак з роками стають лише кращими. До 1900 року заможні українські пани виготовляли його для себе і дуже рідко він потрапляв до рук чужинців.

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У чому особливість напою

Перші згадки про контабас з'являються на початку XVIII століття.

На відміну від настоянок чи вина, для приготування яких беруть плоди фруктів чи ягід у виготовленні контабасу використовуються лише бруньки смородини.

Беруть бруньки з смородини (не шпоришок), насипають 1/2 бутиля і наливають доповна доброю горілкою. Бутиль обв'язують чистенькою полотниною, ставлять на сонце і тримають так не більш шести тижнів.



Потім того проціджують на чисте полотно, дають устоятись, зливають, коли треба, знов проціджують, розливають по пляшках, закорковують дуже добре гарними затичками, зберігають в сухому льоху. Чим старіший буде кантабас, тим краще,

– згадує на сторінках книги "Страви й напитки в Україні" Зіновія Клиновецька.

Рецепт контабасу

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Старовинний напій / Фото unsplash

– 1 – 1,3 літри горілки;– 1 літра смородинових бруньок;– 2 пляшки з широким горлечком або банки;– 4 марлеві серветки.

Приготування:

Підготовані пляшки до половини наповніть свіжозібраними смородиновими бруньками. Бруньки у пляшках залийте горілкою доповна і накрийте горлечка пляшок серветками та щільно закрийте. Пляшки з заготовкою слід поставити у затишному сонячному місці 5 – 6 тижнів. Вистояний напій процідіть через чисту марлеву серветку, розлийте по чистих пляшках. Напій має зберігтися у сухому прохолодному місці.

Які бруньки не підійдуть для напою

На смак напою впливає сорт смородини, час збирання бруньок, спосіб виготовлення дистиляту, спосіб фільтрації та умови витримки продукту. Бруньки для виготовлення напою бажано не промивати, тому дуже важливо збирати їх у чистому місці якомога далі від доріг.

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