Що таке орчата: простий рецепт від Марко Черветті

Як врятуватись від літньої спеки? Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками простим рецептом прохолодного напою, який ви можете приготувати вдома. Обов'язково спробуйте.

Орчата (оршата) – популярний безалкогольний напій у Мексиці та Іспанії. Традиційно його готують з рису, ячменю, мигдалю, кунжуту або клубнів трав'янистої рослини чуфи (земляний горіх).

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В Іспанії напій готують з розмелених або стовчених клубнів чуфи, води й цукру та подається охолодженим з булочкою фартон. У країнах Латинської Америки коктейль готують з різних видів злаків та горіхів – додають арахіс, мигдаль, кокос, кеш'ю, молоко ваніль та корицю.

Назва походить від латинського слова hordeum – ячмінь з якого готували напій. Ідея приготування походить з Валенсії від VIII-XIII століття.

Марко Черветті пропонує приготувати коктейль з вівсяних пластівців, води, молока, з додаванням цукру та кориці.

Як приготувати орчату

Час: 5 – 7 хвилин

5 – 7 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 55 ккал

У блендер викладіть вівсяні пластівці, цукор, додайте корицю, лід. Далі – додайте молоко, воду, ретельно збийте до однорідної консистенції. Вилийте у склянку через сито. Подавайте до столу охолодженим. Смачного!

– 4 столові ложки вівсяних пластівців;– 2 столові ложки цукру;– 1/2 столової ложки кориці;– молоко;– вода;– лід.

Орчата – рецепт від Марко Черветті у відео: