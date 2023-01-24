Несподіванка навіть для досвідчених: 4 прості поради щодо використання лимонів на кухні
Джерело:24 канал
Лимони є одними з найбільш універсальних фруктів. Ви можете використовувати їх в солодких, так і в солоних стравах. Є деякі трюки, завдяки яким, лимони стануть незамінними помічниками на кухні.
Лимон почали використовувати у кулінарії дуже давно та знайшли безліч способів застосування фрукта. Він може похизуватися неабиякою універсальністю, тому завжди можна дізнатися про нього цікаві факти, які згодом стануть у пригоді.
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Корисна заправка
Лимонний сік варто використовувати як заправку для салату. Особливо вдало він поєднується з цукіні, броколі та гарбузом.
Відомий фрукт / Фото unsplash
Додаткова кислинка
Використовуйте лимонний сік замість оцту в рецептах, які вимагають харчової соди. Кислий лимонний сік (як замінник оцту) вступить у реакцію з харчовою содою, утворить CO2 і спричинить зростання випічки, але нотки його аромату зроблять відчутну різницю.
Консервація
Приготуйте консервовані лимони: наповніть скляну банку лимонами, нарізаними на четвертинки, та однією чвертю чашки солі. Залийте фрукти лимонним соком та залиште у холодильнику на три – чотири тижні.
Корисний інгредієнт / Фото unsplash
Для м’яса
Кислота, що міститься в лимоні, розм'якшує м'ясо, робить його ніжнішим і смачнішим, що особливо важливо при смаженні на грилі.
Якщо ви хочете зробити курочку ще соковитішою – вичавіть сік із 2 лимонів усередину птиці. М'ясо буде не лише неймовірно смачним, а й просто танутиме у роті.