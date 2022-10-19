Королівський раціон: що любить їсти король Чарльз

Життя привілейованих осіб завжди цікавить людей з усього світу. Сьогодні однією із найбільш обговорюваних персон є король Чарльз, і саме про його кулінарні звички ми поговоримо у матеріалі.

На перший погляд видається, що раціон коронованої особи – обов'язково вишуканий та складається зі страв, назви яких не мають нічого спільного зі повсякденністю. Можливо, у когось це дійсно так, але не у короля Чарльза: його денний раціон може повторити абсолютно будь-хто.

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Сніданок

Король Чарльз і його дружина Камілла тримають власних курей у своєму будинку в Глостерширі. Тому не дивно, що свіжі яйця – один з обов'язкових атрибутів сніданку монарха.

Монарх з простими вподобаннями / Фото News 18

Один із улюблених сніданків Чарльза – сирні печені яйця. Їх рецепт можна знайти на офіційній сторінці Clarence House в інстаграм. Також зранку король полюбляє споживати горіхи та насіння льону.

Ланч

Один із найбільш шокуючих фактів про Чарльза – він ніколи не обідає. Взагалі. Така звичка короля спочатку дивувала увесь двір, поки він сам не дав їй пояснення.

Ланч – це розкіш, яка заважає моєму робочому графіку. Я не зможу нормально працювати, якщо пообідаю, тож цілком можу потерпіти до вечері,

– сказав Чарльз.

Вечеря

Чарльз та Камілла – відомі садівники, які полюбляють споживати продукцію, яку зуміли виростити у власному саду. Король є прихильником рослинної дієти, яку пояснює турботою про довкілля.

Королівське частування / Фото OK! magazine

Впродовж багатьох років двічі на тиждень Чарльз відмовлявся від м'яса та риби, один день проводив без молочних продуктів. Головна вимога короля до вечері – там має бути варене яйце. Як розповіли кухарі, Чарльз не любить кави, шоколаду та часнику.

Легко зварене яйце з салатом – ось ідеальна вечеря для Чарльза. Ця проста страва завжди робила його щасливим,

– поділилися працівники кухні.

А як щодо напоїв?

Чай – улюблений напій британських монархів, і Чарльз не став винятком. Син Єлизавети ІІ має дуже чіткі вимоги до напою: вода для зеленого чаю має бути нагріта до 70 градусів, а для Earl Grey – кип'ятком.

Оскільки цукор та шоколад Чарльз не любить, то підсолоджувати чай йому допомагає органічний мед, який король додає прямо у чайник із заваркою.