Сезонні продукти квітня: чим краще харчуватися весною

Ми підготували для вас список сезонних продуктів квітня, які ви з легкістю можете знайти на прилавках магазинів та супермаркетів та ще й за помірною ціною.

Квітень не багатий на сезонні продукти, проте ви можете почати харчуватися свіжим шпинатом, редькою Дайкон чи рожевою, спаржею та ревнем.

Інфографіка сезонних продуктів квітня / 24 канал

Всі ці продукти несуть організму людини велику користь, а ще вони дієтичні і поживні.

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Дієтологи стверджують, що найкраще харчуватися сезонними продуктами, а не купувати тепличні несезонні смаколики.

Спаржа

Три види спаржі

Спаржа, або ще її називають аспарагус вважається делікатесним продуктом. Існує кілька видів спаржі, проте найпопулярнішими є зелена, біла та фіолетова. Смак спаржі не залежить від її кольору.

Спаржу використовують як гарнір, маринують, запікають, обсмажують, додають до супів та запіканок.

Шпинат

Листя шпинату

Шпинат надзвичайно корисний для людського організму, його використовують для приготування дієтичних страв: салатів, запіканок, подають як гарнір до риби чи м'яса.

Ревінь

Ревінь свіжий

Ревінь або румбамбар – соковитий та смачний продукт, з якого ще наші бабусі варили не тільки компоти, а й додавали у випічку.

Кисло-солодкі стебла ревеню позитивно впливають на гостроту зору людини та на рівень цукру в організмі.

Редька

Редька Дайкон

Редька – смачний та цілющий овоч, який точно має бути присутнім в раціоні кожної людини. Існує безліч сортів редьки, починаючи від зимової чорної до рожевої та білої.

Найчастіше з редьки готують свіжі салати до гарнірів, м'яса чи риби. До речі, найкраще її вживати сирою.