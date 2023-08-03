Обов'язкові закрутки серпня, які мусять бути у кожного на зиму

Вперше готуєте зимову консервацію і не знаєте з чого почати? Ми підготували кілька рецептів, які стануть у пригоді.

24 канал зібрав найкращі рецепти зимових закруток, які обов'язково потрібно приготувати в серпні: смачні помідори, квашені огірочки, баклажани як гриби та трішки солодкої консервації з персиків та кавуна.

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Обирайте які вам довподоби, або готуйте всі та насолоджуйтеся неперевершеним смаком домашньої консервації взимку.

Рецепт маринованих помідорів

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

– 3 столові ложки цукру;– 1 столова ложка солі;– 2 столові ложки оцту 9%.– помідори;– Зелень петрушки;– чорний перець горошком;– кільця цибулі;– часник.

Приготування:

На дно чистих банок викладіть кільця цибулі та шматочки часнику. Додайте зелень петрушки та чорний перець горошком. Можна також використовувати мікс перців горошком.

Помідори ретельно помийте та видаліть плодоніжки. Просушіть їх на кухонному рушнику. Перш ніж викладати помідори в банку – проколіть кожен зубочисткою біля основи (2 – 3 рази достатньо).



Мариновані помідори / Фото The spruce eat

Доведіть чисту воду до кипіння та окропом залийте помідори в банці. Накрийте кришками та залишіть на 10 хвилин. Злийте її та приготуйте маринад: у воді розчиніть цукор, сіль, оцет. Можна додати зерна гірчиці. Доведіть все до кипіння та окропом залийте помідори до самого верху. Накрийте кришками, закрийте їх та переверніть банки догори дном.

Вкутайте банки з помідорами рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі. Готові закрутки зберігайте у темному прохолодному місці.

Смачного!

Баклажани, як гриби на зиму

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

– 5 кілограмів баклажанів;– 4,5 літри води;– 50 мілілітрів 9% оцту;– Для маринаду:– 3 головки часнику;– 1 пучок кропу;– 300 мілілітрів олії;– 250 мілілітрів 9% оцту;– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;– 4 столові ложки крупної солі без гірки;– 1 чайна ложка цукру з гіркою.

Приготування:

Ретельно помийте баклажани, видаліть ніжки та наріжте кубиками 1,5 сантиметра. Закип'ятіть воду у великій каструлі і додайте оцет. Відправте нарізані баклажани в каструлю і варіть протягом 5 хвилин з моменту закипання. Якщо овочів багато, готуйте їх партіями.

Готові баклажани відкиньте на сито, щоб зійшла зайва рідина. Перекладіть їх у велику миску.

Для маринаду подрібніть ножем кріп і наріжте дрібними кубиками часник. Перемішайте і влийте оцет з олією. Додайте сіль, цукор і мелений чорний перець. Перемішайте і дайте маринаду трохи постояти. Влийте маринад до баклажанів і перемішайте.

Перекладіть салат в стерилізовані банки. Простерилізуйте кришки: залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте ними банки.

Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Не забудьте покласти на дно каструлі тканину або рушник, щоб вони не луснули. Налийте трохи води, доведіть до кипіння і стерилізуйте закрутки 20 хвилин. Закрийте банки кришками та переверніть догори дном. Залишіть баклажани охолоджуватися при кімнатній температурі під теплою ковдрою або рушником.

Готову закрутку зберігайте в темному і прохолодному місці.

Смачного!

Рецепт квашених огірків

Час: 3 доби

3 доби Порції: 1

– 1 суцвіття кропу;– 1 лавровий листок;– 2 зубчики часнику;– 0,5 чайної ложки духмяного перцю;– 3 – 4 сантиметри хрону;– листя хрону;– 400 грамів огірків;– 1 столова ложка солі з гіркою і 1 столова ложка солі наприкінці.

Приготування:

Помийте огірки, замочіть їх на одну годину в холодній воді. Обережно зріжте кінчики з огірків.

На дно банки викладіть парасольки кропу, лавровий лист, нарізаний часник та корінь хрону, а також саме листя хрону. Посипте перцем горошком та викладіть огірки. Кількість залежить від розміру.

Висипте 1 столову ложку солі та залийте до вінця холодною водою. Не щільно закрийте кришкою та пообертайте банкою, щоб вся сіль розійшлася.

Поставте банку в миску (буде витікати рідина) та залишіть засолюватися огірки в темному місці, але при кімнатній температурі на 3 доби. Один раз но добу збовтуйте банку з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.

Злийте рідину з банки в окремий посуд. Огірки знову посоліть та залийте окропом. Закрийте кришкою та переверніть догори дном на 5 хвилин, щоб простерилізувалася кришка.

Переверніть банку з огірками та зберігайте вдома.

Смачного!

Рецепт консервованих персиків

Час: 1 година

1 година Порції: 1

– 1 літр води;– половина чайної ложки лимонної кислоти;– 1 кілограм персиків;– 400 грамів цукру.

Приготування:

Добре вимийте персики. Зніміть з персиків шкіру (спочатку обдайте їх окропом, а потім помістіть в холодну воду). Плоди розріжте навпіл та видаліть кісточки.

У банки викладіть половинки персиків – зрізами вниз, так плоди будуть краще зберігати форму.

Закип'ятіть воду та залийте в банки. Залиште на 15 хвилин.



Консервовані персики / Фото Cook Think

Потім злийте воду в каструлю. Додайте цукор та лимонну кислоту. На одну літру води знадобиться 400 грамів цукру, на банку 0,5 – відповідно 200 грамів.

Доведіть сироп до кипіння та проваріть 2 – 3 хвилини.

Сиропом знову залийте банки. Закрийте банки кришками, переверніть та накрийте ковдрою до повного вистигання.

Після цього банки можна переносити в прохолодне і темне місце.

Смачного!

Консервований кавун шматочками

Час: 1 година

1 година Порції: 2

– 2 кілограми кавуна;– 2, 5 літри води;– 3 ложки меду;– 1 ложка цукру;– 1 ложка солі;– 160 грамів 9% оцту.

Приготування:

Ретельно помийте кавун, наріжте його трикутниками разом зі шкіркою. Видаліть насіння з м’якоті та щільно вкладіть шматочки кавуна в стерилізовані банки.

Залийте кавун окропом, дайте постояти так 10 хвилин та злийте воду в каструлю. Знову залийте кавун окропом, зачекайте 10 хвилин та злийте воду в каструлю.

Додайте в каструлю з водою з-під кавуна сіль, цукор, добре перемішайте та доведіть до кипіння.

Влийте мед до сиропу та варіть його на слабкому вогні 4 – 5 хвилин, вкінці додайте оцет та зніміть з плити.

Готовим гарячим маринадом залийте банки з кавуном, закрийте кришками. Банки з консервацією переверніть та накрийте теплим рушником.

Після повного охолодження переверніть банки та зберігайте солодкий маринований кавун в темному й прохолодному місці.

Смачного!