Некваплива насолода: особливий рецепт запеченої шинки у медово-гірчичній глазурі з колою
28 грудня 2022, 19:45Читать новость на русском
Джерело:ВВС
Соковита шинка – це завжди гарний вибір для головної страви на святковий стіл. При повільному приготуванні вона зберігає усю соковитість, а глазур з гірчиці та меду зробить її смак неповторним.
При запіканні шинки головне завдання кожного кулінара – зберегти соковитість м'яса. Існує багато способів досягнути бажаного результату, але найпростіший – скористатися повільним приготуванням.
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Якщо ви любите хрустку скоринку, то цей рецепт також вам підійде, адже наприкінці ми скористаємося грилем.
Рецепт шинки повільного запікання у медово-гірчичній глазурі
Час: 6 годин
Порцій: 10
Неперевершений смак / Фото Slow Cooker Club
Інгредієнти:
- 2 кілограми шинки;
- 1 цибулина;
- 2 літри коли;
- 50 грамів рідкого меду;
- 1 столова ложка французької гірчиці.
Приготування:
- Шинку та нарізану цибулю кладемо у чашу мультиварки та заливаємо колою (вона має покрити м'ясо).
- Вмикаємо сильний режим та готуємо щонайменше 6 годин.
- Виймаємо м'ясо з мультиварки та обережно зрізаємо верхній шар шкірки. Ножем малюємо ромби по всьому шматку м'яса.
- Змішуємо мед та гірчицю. поливаємо м'ясо та готуємо в духовці в режимі гриль 7 – 8 хвилин. Виймаємо м'ясо з духовки, накриваємо фольгою та даємо "відпочити" 7 – 8 хвилин.