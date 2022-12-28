Некваплива насолода: особливий рецепт запеченої шинки у медово-гірчичній глазурі з колою

28 грудня 2022, 19:45
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Джерело:

ВВС

Соковита шинка – це завжди гарний вибір для головної страви на святковий стіл. При повільному приготуванні вона зберігає усю соковитість, а глазур з гірчиці та меду зробить її смак неповторним.

При запіканні шинки головне завдання кожного кулінара – зберегти соковитість м'яса. Існує багато способів досягнути бажаного результату, але найпростіший – скористатися повільним приготуванням.

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Якщо ви любите хрустку скоринку, то цей рецепт також вам підійде, адже наприкінці ми скористаємося грилем.

Рецепт шинки повільного запікання у медово-гірчичній глазурі

Час: 6 годин

Порцій: 10

Неперевершений смак / Фото Slow Cooker Club

Інгредієнти:

  • 2 кілограми шинки;
  • 1 цибулина;
  • 2 літри коли;
  • 50 грамів рідкого меду;
  • 1 столова ложка французької гірчиці.

Приготування:

  1. Шинку та нарізану цибулю кладемо у чашу мультиварки та заливаємо колою (вона має покрити м'ясо).
  2. Вмикаємо сильний режим та готуємо щонайменше 6 годин.
  3. Виймаємо м'ясо з мультиварки та обережно зрізаємо верхній шар шкірки. Ножем малюємо ромби по всьому шматку м'яса.
  4. Змішуємо мед та гірчицю. поливаємо м'ясо та готуємо в духовці в режимі гриль 7 – 8 хвилин. Виймаємо м'ясо з духовки, накриваємо фольгою та даємо "відпочити" 7 – 8 хвилин.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська