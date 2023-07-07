Більше не будете купувати напої з магазину: вода з лимоном і м'ятою – рецепт на кожен день

Вода з м'ятою та лимоном – це чудовий та освіжаючий напій. У поєднанні з льодом він ідеально підходить для спекотних днів.

Рецепт дуже простий, вам знадобиться лише глечик, вода, кілька листочків м’яти та скибочки лимона. Сімейні посиденьки чи дружні вечірки – цей напій буде доречним завжди.

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Рецепт води з лимоном і м'ятою

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Так освіжає / Фото unsplash

– 200 мілілітрів кип’яченої води;– 800 мілілітрів холодної мінеральної води;– пів лимона;– кілька гілочок м’яти.

Приготування: