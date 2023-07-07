Більше не будете купувати напої з магазину: вода з лимоном і м'ятою – рецепт на кожен день
7 липня 2023, 20:45Читать новость на русском
Джерело:zrobtosmacznie
Вода з м'ятою та лимоном – це чудовий та освіжаючий напій. У поєднанні з льодом він ідеально підходить для спекотних днів.
Рецепт дуже простий, вам знадобиться лише глечик, вода, кілька листочків м’яти та скибочки лимона. Сімейні посиденьки чи дружні вечірки – цей напій буде доречним завжди.
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Рецепт води з лимоном і м'ятою
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 200 мілілітрів кип’яченої води;
– 800 мілілітрів холодної мінеральної води;
– пів лимона;
– кілька гілочок м’яти.
Приготування:
- Гілочки м'яти та лимон помийте.
- З гілочок м'яти обірвіть листки, лимон наріжте на скибочки.
- У підготовлений, чистий глечик викладіть м'яту та лимон.
- Залийте кип'яченою, гарячою водою.
- Згодом додайте холодну мінеральну воду.
- Перемішайте і відставте приблизно на годину, щоб вода пройшла через м’яту і лимон.