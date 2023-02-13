Шоколадні капкейки – ідеальний подарунок до Дня закоханих

13 лютого 2023, 13:21
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Смачні рецепти

Вже завтра, 14 лютого, у повітрі буде пахнути шоколадом та ароматами подарованих троянд. Щоб ще більше підсолодити це романтичне свято – подаруйте коханій половинці солодкий сюрприз, приготований власноруч.

Шоколадні капкейки – ідеальний, простий та надзвичайно смачний десерт, який підійде для подарунка в День закоханих.

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Обов'язково задекоруйте їх кремом, шоколадом, глазур'ю та посипкою з цукровими сердечками. Якщо бюджет дозволяє – прикрасьте свіжими ягодами та нарізаними фруктами.

Рецепт шоколадних капкейків

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
 – куряче яйце;
 – 150 грамів цукру;
 – сіль; 
 – 130 грамів молока;
 – 60 грамів олії;
 – 5 грамів оцту;
 – 120 грамів борошна;
 – 30 грамів какао;
 – 3 грами соди.

Приготування:

  • До яйця додаємо цукор, сіль та добре перемішуємо.
  • Додаємо молоко, олію та оцет, перемішуємо до однорідності.
  • Вводимо сухі інгредієнти, обов’язково просіюємо та добре перемішуємо.
  • Тісто виходить рідке. За бажанням можна додати шоколадну крихту.
  • Перекладаємо тісто в форми для капкейків, наповнюємо менше ніж на половину (тісто добре підіймається).
  • Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак