Це просто неймовірно смачно: легкий рецепт шоколадного чизкейка без випікання

Чизкейк – це десерт, який обожнюють абсолютно усі. У поєднанні з шоколадом він може стати вершиною насолоди, а легкий рецепт сподобається кожній господині.

Чизкейк без випікання – це справжня знахідка для тих, хто любить поласувати смачним десертом та надає перевагу легким рецептам. Ніжний смак, який доповнюють шоколадні нотки, чудово підійде навіть для урочистих випадків, коли на столі повинно бути усе лише найкраще.

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Рецепт шоколадного чизкейка

Час: 30 хвилин + 2,5 години на застигання

Порцій: 10

Неперевершений десерт / Фото Pexels

Інгредієнти:

200 грамів подрібненого шоколадного печива;

75 грамів розтопленого вершкового масла;

800 грамів вершкового сиру;

400 грамів молочного шоколаду;

цукрова пудра – до смаку;

50 грамів білого шоколаду;

1 чайна ложка рослинної олії.

Приготування: