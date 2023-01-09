Це просто неймовірно смачно: легкий рецепт шоколадного чизкейка без випікання
9 січня 2023, 20:36Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Чизкейк – це десерт, який обожнюють абсолютно усі. У поєднанні з шоколадом він може стати вершиною насолоди, а легкий рецепт сподобається кожній господині.
Чизкейк без випікання – це справжня знахідка для тих, хто любить поласувати смачним десертом та надає перевагу легким рецептам. Ніжний смак, який доповнюють шоколадні нотки, чудово підійде навіть для урочистих випадків, коли на столі повинно бути усе лише найкраще.
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Рецепт шоколадного чизкейка
Час: 30 хвилин + 2,5 години на застигання
Порцій: 10
Неперевершений десерт / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 200 грамів подрібненого шоколадного печива;
- 75 грамів розтопленого вершкового масла;
- 800 грамів вершкового сиру;
- 400 грамів молочного шоколаду;
- цукрова пудра – до смаку;
- 50 грамів білого шоколаду;
- 1 чайна ложка рослинної олії.
Приготування:
- У мисці змішуємо масло з печивом та розминаємо ложкою до повного з'єднання.
- Викладаємо суміш у форму та сильно притискаємо її до основи.
- Вершковий сир змішуємо з пудрою.
- Топимо молочний шоколад на водяній бані. 1/4 шоколаду змішуємо з олією в окремому посуді, який залишаємо у теплі.
- Додаємо сир до шоколаду, який залишився. Робити це потрібно невеликими порціями, суміш повинна вийти однорідною, гладкою та шовковистою.
- Виливаємо суміш на основу з печива та добре розгладжуємо, щоб не залишилося просвітів. Ставимо у холодильник на 20 хвилин, щоб шоколадна суміш застигла.
- Топимо на водяній бані білий шоколад. Поливаємо чизкейк молочним шоколадом, який залишився, а потім робимо вкраплення або візерунки з білого.
- Залишаємо чизкейк у прохолодному місці на 2 години.