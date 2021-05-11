Як приготувати шоколадний фадж з горіхами: рецепт без випікання

Шоколадний фадж з горіхами – солодкий десерт, який сподобається дітям і дорослим, а готується за лічені хвилини. Запишіть собі рецепт.

Фадж – популярний десерт у США, який схожий на ірис. Його готують з додаванням молока, какао та ванілі. Також додають горіхи, родзинки та фрукти та декорують глазур'ю.

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Як приготувати фадж

Шоколад подрібніть, викладіть у миску, додайте згущене молоко, вершкове масло, розтопіть на водяній бані, перемішайте до однорідної консистенції. Горіхи підсушіть у духовій шафі, подрібніть, додайте у шоколадну масу. Форму вистеліть пергаментом, викладіть шоколадну масу, розподіліть, відправте у холодильник на 3 години. Дістаньте з холодильника, наріжте великими кубиками. Смачного!

– 250 грамів чорного/молочного шоколаду;– 150 грамів згущеного молока;– 100 грамів волоських горіхів (або фундук);– 20 грамів вершкового масла 82%;– 1/2 чайної ложки кориці.