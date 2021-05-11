Як приготувати шоколадний фадж з горіхами: рецепт без випікання

Шоколадний фадж з горіхами – солодкий десерт, який сподобається дітям і дорослим, а готується за лічені хвилини. Запишіть собі рецепт.
Фадж – популярний десерт у США, який схожий на ірис. Його готують з додаванням молока, какао та ванілі. Також додають горіхи, родзинки та фрукти та декорують глазур'ю.
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Як приготувати фаджІнгредієнти:
– 250 грамів чорного/молочного шоколаду;
– 150 грамів згущеного молока;
– 100 грамів волоських горіхів (або фундук);
– 20 грамів вершкового масла 82%;
– 1/2 чайної ложки кориці.
- Шоколад подрібніть, викладіть у миску, додайте згущене молоко, вершкове масло, розтопіть на водяній бані, перемішайте до однорідної консистенції.
- Горіхи підсушіть у духовій шафі, подрібніть, додайте у шоколадну масу.
- Форму вистеліть пергаментом, викладіть шоколадну масу, розподіліть, відправте у холодильник на 3 години.
- Дістаньте з холодильника, наріжте великими кубиками. Смачного!