Рецепт шоколадного мусу на сніданок від Даші Квіткової

20 липня 2021 , 13:58
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Джерело:

інстаграм Інни Скиданюк

Даша Квіткова – переможниця реаліті-шоу "Холостяк", щаслива дружина та мама. Вона приготувала солодкий сніданок разом з українською блогеркою Інною Скиданюк.

Як відомо, Даша Квіткова – блогер-мільйонник. Вона зізналася у мережі, що любить готувати, проте харчується не тільки корисною їжею.

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Однією з її улюблених страв є шоколадний мус з волоськими горішками. Це чудовий сніданок, а головне – він ситний та швидкий у приготуванні.

Шоколадний мус

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2


Рецепт шоколадного мусу / Фото Скриншот з відео

Інгредієнти:
 – 100 г домашнього сиру;
 – 3 – 4 фініки;
 – 150 мл грецького йогурту;
 – 1 ч. л. какао;
 – ¼ ч. л. меленої кориці;
 – 2 ч. л. волоських горіхів.
  1. Для приготування шоколадного мусу нам потрібен блендер.



Для приготування мусу використовуйте блендер / Фото Скриншот з відео

  1. У чаші блендера з'єднайте сир, йогурт, какао, корицю.


Як приготувати шоколадний мус: рецепт від Даші Квіткової / Фото Скриншот з відео 

  1. З фініків вийміть кісточки та додайте до сирної маси.


Приготуйте сирну масу / Фото Скриншот з відео

  1. Перебийте всі інгредієнти в однорідну масу.


Блендером зробіть однорідну масу / Фото Скриншот з відео

  1. Викладіть шоколадний мус у десертні тарілки та посипте горішками. Смачного!


Смачний шоколадний мус на сніданок / Фото Скриншот з відео

До десерту також можна додати стиглий банан, насіння або фрукти на ваш смак.

 

Автор: Богданна Рибак