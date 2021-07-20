Рецепт шоколадного мусу на сніданок від Даші Квіткової
Джерело:інстаграм Інни Скиданюк
Даша Квіткова – переможниця реаліті-шоу "Холостяк", щаслива дружина та мама. Вона приготувала солодкий сніданок разом з українською блогеркою Інною Скиданюк.
Як відомо, Даша Квіткова – блогер-мільйонник. Вона зізналася у мережі, що любить готувати, проте харчується не тільки корисною їжею.
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Однією з її улюблених страв є шоколадний мус з волоськими горішками. Це чудовий сніданок, а головне – він ситний та швидкий у приготуванні.
Шоколадний мус
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Рецепт шоколадного мусу / Фото Скриншот з відео
– 100 г домашнього сиру;
– 3 – 4 фініки;
– 150 мл грецького йогурту;
– 1 ч. л. какао;
– ¼ ч. л. меленої кориці;
– 2 ч. л. волоських горіхів.
- Для приготування шоколадного мусу нам потрібен блендер.
Для приготування мусу використовуйте блендер / Фото Скриншот з відео
- У чаші блендера з'єднайте сир, йогурт, какао, корицю.
Як приготувати шоколадний мус: рецепт від Даші Квіткової / Фото Скриншот з відео
- З фініків вийміть кісточки та додайте до сирної маси.
Приготуйте сирну масу / Фото Скриншот з відео
- Перебийте всі інгредієнти в однорідну масу.
Блендером зробіть однорідну масу / Фото Скриншот з відео
- Викладіть шоколадний мус у десертні тарілки та посипте горішками. Смачного!
Смачний шоколадний мус на сніданок / Фото Скриншот з відео
До десерту також можна додати стиглий банан, насіння або фрукти на ваш смак.