Рецепт шоколадного мусу на сніданок від Даші Квіткової

Даша Квіткова – переможниця реаліті-шоу "Холостяк", щаслива дружина та мама. Вона приготувала солодкий сніданок разом з українською блогеркою Інною Скиданюк.

Як відомо, Даша Квіткова – блогер-мільйонник. Вона зізналася у мережі, що любить готувати, проте харчується не тільки корисною їжею.

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Однією з її улюблених страв є шоколадний мус з волоськими горішками. Це чудовий сніданок, а головне – він ситний та швидкий у приготуванні.

Шоколадний мус

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2



Рецепт шоколадного мусу / Фото Скриншот з відео

Для приготування шоколадного мусу нам потрібен блендер.

– 100 г домашнього сиру;– 3 – 4 фініки;– 150 мл грецького йогурту;– 1 ч. л. какао;– ¼ ч. л. меленої кориці;– 2 ч. л. волоських горіхів.





Для приготування мусу використовуйте блендер / Фото Скриншот з відео

У чаші блендера з'єднайте сир, йогурт, какао, корицю.



Як приготувати шоколадний мус: рецепт від Даші Квіткової / Фото Скриншот з відео

З фініків вийміть кісточки та додайте до сирної маси.



Приготуйте сирну масу / Фото Скриншот з відео

Перебийте всі інгредієнти в однорідну масу.



Блендером зробіть однорідну масу / Фото Скриншот з відео

Викладіть шоколадний мус у десертні тарілки та посипте горішками. Смачного!



Смачний шоколадний мус на сніданок / Фото Скриншот з відео

До десерту також можна додати стиглий банан, насіння або фрукти на ваш смак.