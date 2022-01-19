Шоколадний рулет із родзинками та арахісом: рецепт без випікання
19 січня 2022 , 16:42Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Для цього десерту потрібно змішати найдоступніші інгредієнти – і менш ніж за годину ви насолоджуватиметеся запашним чаєм із домашнім смаколиком.
Із рецептом упорається навіть дитина. До речі, чудова нагода долучити малечу до кулінарного мистецтва.
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Готовий рулет зберігайте в холодильнику.
Рецепт шоколадного рулету з родзинками і арахісом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6 – 8
Шоколадний рулет без випікання / Фото Здоровий і смачний
– 90 грамів арахісу;
– 600 грамів згущеного молока;
– 20 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки какао;
– 80 грамів світлих родзинок;
– 80 грамів темних родзинок;
– 80 грамів білого шоколаду;
– 50 грамів цукатів.
Приготування:
- З'єднайте в сковорідці 300 грамів згущеного молока та какао. Перемішайте до однорідної консистенції й поставте на повільний вогонь.
- Постійно помішючи, доведіть масу до перших бульбашок і додайте вершкове масло. Перемішайте й додайте темні родзинки та арахіс.
- Перемішуйте масу, доки вона не стане однорідною.
- Перекладіть її на харчовий пергамент і розрівняйте.
- У чистій сковорідці змішайте 300 грамів згущеного молока, додайте шматочки білого шоколаду й перемішайте.
- Коли маса завариться, додайте світлі родзинки та цукати. Ретельно вимішайте масу.
- Готову шоколадну масу викладіть на першу (з какао). Накрийте харчовою плівкою й розкачайте.
- Зніміть плівку та сформуйте все в рулет. Розтягніть його по довжині, щоб вон став схожий на ковбаску.
- Відправте рулет на 30 хвилин до холодильника.
- Охолоджений рулет звільніть від пергамента й наріжте довільним чином.
Смачного!
Відеорецепт приготування шоколадного рулету з родзинками та арахісом: