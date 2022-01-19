Шоколадний рулет із родзинками та арахісом: рецепт без випікання

19 січня 2022 , 16:42
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб Здоровий і смачний

Для цього десерту потрібно змішати найдоступніші інгредієнти – і менш ніж за годину ви насолоджуватиметеся запашним чаєм із домашнім смаколиком.

Із рецептом упорається навіть дитина. До речі, чудова нагода долучити малечу до кулінарного мистецтва.

Читайте також Як повернутися у форму після свят: ТОП-5 порад

Готовий рулет зберігайте в холодильнику.

Рецепт шоколадного рулету з родзинками і арахісом

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Шоколадний рулет без випікання / Фото Здоровий і смачний

Інгредієнти:
 – 90 грамів арахісу;
 – 600 грамів згущеного молока;
 – 20 грамів вершкового масла;
 – 2 столові ложки какао;
 – 80 грамів світлих родзинок;
 – 80 грамів темних родзинок;
 – 80 грамів білого шоколаду;
 – 50 грамів цукатів.

Приготування:

  1. З'єднайте в сковорідці 300 грамів згущеного молока та какао. Перемішайте до однорідної консистенції й поставте на повільний вогонь.
  1. Постійно помішючи, доведіть масу до перших бульбашок і додайте вершкове масло. Перемішайте й додайте темні родзинки та арахіс.
  1. Перемішуйте масу, доки вона не стане однорідною.
  1. Перекладіть її на харчовий пергамент і розрівняйте.
  1. У чистій сковорідці змішайте 300 грамів згущеного молока, додайте шматочки білого шоколаду й перемішайте.
  1. Коли маса завариться, додайте світлі родзинки та цукати. Ретельно вимішайте масу.
  1. Готову шоколадну масу викладіть на першу (з какао). Накрийте харчовою плівкою й розкачайте.
  1. Зніміть плівку та сформуйте все в рулет. Розтягніть його по довжині, щоб вон став схожий на ковбаску.
  2. Відправте рулет на 30 хвилин до холодильника.
  1. Охолоджений рулет звільніть від пергамента й наріжте довільним чином. 

Смачного!

Відеорецепт приготування шоколадного рулету з родзинками та арахісом:

 

Автор: Богданна Рибак