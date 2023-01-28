Ідеальні солодощі на вихідні: готуємо торт з бананом

28 січня 2023, 10:40
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Джерело:

Готуємо з Юлією

На вихідних часто хочеться чогось смачного, солодкого. Чому б не приготувати шоколадний торт з бананом.

Які ідеальні поєднання смаків у солодкій випічці ви знаєте? Полуниця та м'ята, вишня та шоколад, манго та маракуя. А як щодо шоколадних коржів, ніжного вершкового крему та бананів? Повірте, це дуже смачно.

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Торт з бананом

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 3 курячих яйця;
 – 100 грамів цукру;
 – 70 грамів борошна;
 – 30 грамів какао;
 – 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

  • У чаші комбайна, або в мисці збиваємо до стійких піків яйця та цукор. 
  • Додаємо просіяне борошно, какао та розпушувач. 
  • Змішуємо все разом та викладаємо тісто у форму для випікання.
  • Відправляємо в духовку при 180 градусах та випікаємо корж 30 – 40 хвилин до готовності.
  • Охолоджуємо корж та вирізаємо з нього два кола, або розрізаємо навпіл, якщо випікали в круглій формі діаметром 18 0 20 сантиметрів.

Інгредієнти для крему:
 – 400 мілілітрів жирних вершків;
 – 2 – 3 столові ложки цукру;
 – 1 упаковка желе.

Приготування:

  • Холодні вершки збиваємо з цукром до стійкої маси.
  • Упаковку желе заливаємо 150 мілілітрами води та даємо повністю застигнути. Додаємо у вершки желе, воно виконує функцію желатину.
  • Складаємо тортик шарами, а між шарами викладаємо нарізаний банан.
  • Даємо йому повністю стабілізуватися в холодильнику.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак