Шоколадний торт за 5 хвилин: рецепт з бананами та без випікання
4 грудня 2021 , 16:40Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Цей десерт з низьким вмістом цукру готується всього за 5 хвилин, далі все за вас зробить холодильник. До речі, шоколадний торт відмінно підійде для новорічної вечірки!
Не знаєте, що приготувати на Новий рік? Ми підготували для вас чудовий рецепт торта без випікання, без борошна, яєць та желатину.
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Рецепт шоколадного торта
- Час: 15 хвилин (2 – 3 години на застигання)
- Порції: 8
Торт за 5 хвилин / Скріншот з відео
– 200 грамів печива;
– 100 грамів арахісу;
– 100 грамів вершкового масла;
– дрібка солі;
– 1 банан;
– 150 грамів шоколаду;
– 300 грамів вершкового сиру;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 300 мілілітрів жирних вершків;
– білий шоколад для декору.
Приготування:
- На сухій сковорідці обсмажте арахіс. Посоліть та перемішайте його.
- Подрібніть арахіс в блендері.
Скріншот з відео
- Окремо подрібніть печиво. Додайте до крихти арахісу та печива розтоплене вершкове масло та перемішайте.
- Викладіть на дно роз'ємної форми шар пергаменту, а борти вкрийте бордюрною стрічкою.
- Розрівняйте суміш печива та арахісу у формі. Сформуйте бортики та основу.
Скріншот з відео
- У чаші міксера збийте вершки (половину порції). Додайте цукрову пудру та збивайте до стійких піків.
- Окремо збийте крем-сир. Додайте його до вершкової маси та знову перебийте.
- Наріжте банан шматочками.
- На дно торта вилийте ¼ крему, зверху викладіть банани та знову додайте крем.
Скріншот з відео
- На паровій бані розтопіть шоколад з рештою вершків.
- Вилийте половину шоколадної маси на крем, розрівняйте.
Скріншот з відео
- Знову полийте все вершковим кремом та шоколадом.
- Посипте верх торта тертим білим шоколадом та відправте його в холодильник на 2 – 3 години.
Скріншот з відео
- Торт готовий. Смачного!
Відеорецепт швидкого шоколадного торта з бананами: