Як приготувати шоколадний торт Захер: рецепт від Євгена Клопотенка

Талановитий український ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає як приготувати найвідоміший у світі – шоколадний торт Захер.

Шоколадний торт з глазур'ю – австрійський десерт, винахід кулінара та кондитера Франца Захера. Десерт для справжніх ласунів: ніжний шоколадний бісквіт з вишневим варенням, прикрашений шоколадною глазур'ю.

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Рецепт шоколадного торту

Для приготування тіста у мисці на водяній бані розтопіть шоколад. Міксером або у кухонному комбайні збийте білки з цукром до густої піни. У мисці з'єднайте вершкове масло з цукровою пудрою, додайте три жовтки, перемішайте. Далі – додайте розтоплений шоколад, борошно, перемішайте. Розігрійте духовку при температурі 180 градусів. Форму змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, відправте запікатись. У каструлю викладіть вишню, додайте цукор, варіть декілька хвилин. Для приготування глазурі у каструлю з водою викладіть шоколад, додайте цукор, перемішайте до повного розтанення шоколаду. Дістаньте готовий бісквіт, розріжте на два коржі, змастіть вишневим варенням, зверху полийте шоколадною глазур‘ю, задекоруйте дрібкою рожевого перцю. Готовий торт розріжте на порції. Смачного!

– 100 грамів шоколаду;– 3 яйця;– 195 грамів цукру;– 60 грамів цукрової пудри;– 75 вершкового масла 82%;– 65 грамів борошна;– 200 грамів вишні;– рожевий перець;– ванільний цукор.– 70 мілілітрів води;– 100 грамів шоколаду;– 100 грамів цукру.

Хай пробачить мені Моцарт, але мій захер смачніший за австрійський. Сорян, Вольфганг, нічого особистого, тільки факти, суб'єктивне бачення ситуації та дрібка нарцисизму. Я, до речі, був з тих, хто думав, що рецепт захеру – це якась таємниця, що зашифрована у рухах вальсу. А виявилося, що ні. Все доступно та просто. Тому вмикайте симфонію №40 та готуйте під супровід двох геніїв (пана Моцарта та пана Клопотенка), – прокоментував Євген Клопотенко

Шоколадний торт "Захер" – рецепт від Євгена Клопотенка