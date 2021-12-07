Шоколадно-кавовий торт без випікання за 5 хвилин: рецепт нашвидкуруч

7 грудня 2021 , 20:27
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Джерело:

ютуб Здоровий і смачний

Попереду ще стільки зимових святкувань, а ви не знаєте, що приготувати на солодкий стіл? Ми підготували для вас рецепт шоколадно-кавового торта, який готується за 5 хвилин і без випікання.

Якщо ви шукали легкий у приготуванні торт, без яєць, борошна, в головне – без випікання, у нас є для вас цікавий варіант. Шоколадно-кавовий торт з коржем на основі печива Орео готується за лічені хвилини, а смакує наче з кондитерської.

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Рецепт шоколадно-кавового торта

  • Час: 15 хвилин
  • Порції:


Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 300 грамів печива Орео;
 – 60 грамів вершкового масла;
 – 400 грамів вершкового сиру;
 – 1 столова лодка розчинної кави в гранулах;
 – 50 грамів цукрової пудри;
 – 180 мілілітрів жирних вершків;
 – 100 грамів шоколаду;
 – горіхи для декору.

Приготування:

  1. Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.
  1. Розтопіть вершкове масло та з'єднайте з крихтою, перемішайте.


Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

  1. Викладіть основу для торта в кругле деко діаметром 18 сантиметрів. Сформуйте бортики.
  1. Збийте вершки (100 мілілітрів) з цукровою пудрою до стійких піків.


Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

  1. Змішайте з вершковим сиром та кавою в гранулах. Перемішуйте крем до однорідної консистенції.


Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

  1. На паровій бані розтопіть шоколад та вершки. Перемішуйте, щоб шоколад не перегрівся.
  1. Викладіть на корж кавовий крем, розрівняйте лопаткою.
  1. Зверху викладіть шоколадний крем.


Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

  1. Посипте торт дрібно нарізаними горішками.


Шоколадно-кавовий торт / Скріншот з відео

  1. Торт готовий, смачного!

Відеорецепт приготування швидкого торта без випікання:

 

Автор: Богданна Рибак