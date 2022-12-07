Окраса Новорічного столу: готуємо шпинатний рулет

Підготовка до зимових святкувань набирає обертів з кожним днем. Час складати меню, обирати страви та вирушати на пошуки потрібних інгредієнтів.

Шпинатний рулет – стане справжньою окрасою святкового столу. Він пухкий, яскравий, а начинку можна змінювати за бажанням.

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Щоб приготувати цю закуску вам знадобиться всього година, а овації гостей лунатимуть ще кілька днів.

Рецепт шпинатного рулету

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

– 200 грамів замороженого шпинату– 3 курячих яйця– 60 грамів пшеничного борошна– 1/3 чайної ложки солі.– 300 грамів крем-сиру;– 180 – 200 грамів слабосолоної риби;– половина огірка;– смажений кунжут.

Приготування:

️Деко застилаємо пергаментом, вмикаємо духовку на 180 градусів.

️Шпинат розморожуємо, віджимаємо трохи зайвої води. Відділяємо білки від жовтків.

️Шпинат, жовтки, сіль збиваємо блендером до однорідності близько 2 хвилин, щоб маса точно була однорідною.

Додаємо просіяне борошно і перемішуємо тісто.

Білки збиваємо до стійких піків. Трьома частинами вводимо їх в шпинатне тісто, щоразу добре перемішуючи силіконовою лопаткою.

️Тісто рівномірно розподіляємо по деко застелене пергаментом.

️Випікаємо корж духовці 12 хвилин. Витягуємо шпинатний бісквіт з духовки і зверху відразу накриваємо його таким же шматочком пергаменту або харчовою плівкою. Даємо повністю охолонути.

️Нарізаємо рибу і огірок соломкою. Крем-сир кімнатної температури, щоб легко було розмазувати по шпинатному бісквіту.

️Бісквіт перевертаємо, знімаємо пергамент і повністю змазуємо крем-сиром, викладаємо начинку. По бажанню можна зверху огірок і рибку посипати смаженим кунжутом. Закручуємо рулет і кладемо в холодильник на 1 годину.

Смачного!