Суп-пюре зі шпинатом: домашні рецепти

16 лютого 2021 , 14:11
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Суп-пюре зі шпинатом чудово зігріває у холодну погоду. Smachno News підготували для вас три рецепти супу – зі шпинатом, з грибами, з броколі, які ви легко можете приготувати вдома на обід.

Корисний, смачний та поживний суп-пюре для тих, хто дотримується здорового харчування. Для приготування супу можна використовувати свіжий або заморожений шпинат. Ми впевнені, що такий ароматний гарячий суп з грінками сподобається всій вашій родині.

​Читайте також Картопляний крем-суп із куркумою за рецептом Євгена Клопотенка

Суп-пюре зі шпинату з грінками

Інгредієнти:
– 200 грамів свіжого шпинату;
– 3-4 картоплі;
– 2 цибулі;
– оливкова олія;
– соняшникова олія;
– вершки 30-33%;
– мускатний горіх;
– сіль, перець.

Суп зі шпинату з грінками/ Фото freepik.com

  1. Для приготування супу помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками.
  2. Почистіть цибулю, подрібніть ножем. На пательні з соняшниковою олією обсмажте цибулю.
  3. Помийте, подрібніть ножем шпинат.
  4. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль. Далі – додайте обсмажену цибулю, шпинат, мускатний горіх, перець. Варіть 5-10 хвилин до готовності.
  5. Зніміть каструлю з вогню, за допомогою блендера подрібніть суп у пюре, додайте вершки, перемішайте.
  6. Хліб наріжте скибочками, підсушіть у духовці 10 хвилин.
  7. Викладіть суп на тарілку. Подавайте гарячим.

Суп-пюре зі шпинату з грибами

Інгредієнти:
– 250 грамів шпинату (замороженого);
– 4 картоплі;
– 1 цибулі;
– 100 грамів грибів (печериці);
– соняшникова олія;
– сіль, перець.

Суп-пюре зі шпинатом і грінками / Фото unsplash.com

  1. Для приготування супу помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками.
  2. Заздалегідь розморозьте шпинат.
  3. Почистіть цибулю, подрібніть ножем. На пательні з соняшниковою олією обсмажте цибулю, додайте шпинат, тушкуйте 5-7 хвилин.
  4. Гриби помийте, наріжте скибочками. На пательні з соняшниковою олією обсмажте декілька хвилин.
  5. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль. Далі – додайте обсмажену цибулю, шпинат, гриби, додайте сіль, перець. Варіть 5-10 хвилин до готовності.
  6. Зніміть каструлю з вогню, за допомогою блендера подрібніть суп у пюре.
  7. Викладіть суп на тарілку. Подавайте гарячим з грінками.

Суп-пюре зі шпинату з броколі

Інгредієнти:
– 150 грамів шпинату;
– 2 картоплі;
– 1-2 цибулі;
– 150 грамів броколі;
– соняшникова олія;
– вершки 33%;
– 2 зубчики часнику;
– гарбузове насіння;
– сіль, перець.

Суп-пюре зі шпинатом і броколі/ Фото unsplash.com

  1. Для приготування супу заздалегідь розморозьте шпинат, броколі.
  2. Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками.
  3. Почистіть цибулю, часник подрібніть ножем. На пательні з соняшниковою олією обсмажте декілька хвилин.
  4. На пательні з соняшниковою олією викладіть шпинат, броколі, додайте сіль, перець, тушкуйте 5-7 хвилин.
  5. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль. Далі – додайте обсмажену цибулю, шпинат, броколі. Варіть 15 хвилин до готовності.
  6. Зніміть каструлю з вогню, за допомогою блендера подрібніть суп у пюре. Додайте вершки, перемішайте.
  7. Викладіть суп на тарілку. Перед подачею задекоруйте гарбузовим насінням. Смачного!