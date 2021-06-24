Що таке штомп: простий рецепт від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом оригінальної страви – штомп. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.

Штомп (штамп, cтумп) – популярна страва нідерландської, бельгійської кухні. Традиційно готують з картопляного пюре, з додаванням різноманітних овочів, вершків, бекону та спецій.

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До страви додають моркву, капусту, шпинат, зелений горошок. Страву подають як основну або як гарнір. У Бельгії додають смажені ковбаски та пиво, а у Нідерландах – копчене м'ясо або відбивну.

Нідерландське слово stoemp вимовляється як cтумп – [stump], бо "oe" – читається як "у".

Марко Четверті розповідає як правильно приготувати штомп, яке сподобається усім.

Як приготувати штомп

Моркву, картоплю ретельно помийте. У каструлю з водою викладіть картоплю, моркву, 1/2 капусти. Панчету почистіть від шкірки, наріжте соломкою, викладіть на пательню з оливковою олією, обсмажте на середньому вогні до золотої скоринки.

– 2 моркви;– 6 шт. картоплі;– 1/2 молодої капусти;– панчета;– оливкова олія;– вершкове масло 82%;– вершки 33%;– петрушка;– мускатний горіх;– перець;– сіль.

Процес обсмаження бекону/ Скриншот з відео

Відварені овочі почистіть, викладіть у миску, розімніть виделкою у пюре, викладіть на пательню з м'ясом, перемішайте. Далі – додайте вершкове масло, дрібку солі, чорного меленого перцю, мускатний горіх – перемішайте.

Відварені овочі з м'ясом/ Скриншот з відео

Петрушку помийте, подрібніть ножем. Викладіть готову страву на тарілку, задекоруйте подрібненою петрушкою. Подавайте одразу. Смачного!

Як приготувати штомп – рецепт від Марко Черветті у відео: