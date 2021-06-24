Що таке штомп: простий рецепт від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом оригінальної страви – штомп. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.
Штомп (штамп, cтумп) – популярна страва нідерландської, бельгійської кухні. Традиційно готують з картопляного пюре, з додаванням різноманітних овочів, вершків, бекону та спецій.
Читайте також Вечеря за 30 хвилин: 4 смачні страви з курятини на будь-який смак та випадок
До страви додають моркву, капусту, шпинат, зелений горошок. Страву подають як основну або як гарнір. У Бельгії додають смажені ковбаски та пиво, а у Нідерландах – копчене м'ясо або відбивну.Нідерландське слово stoemp вимовляється як cтумп – [stump], бо "oe" – читається як "у".
Марко Четверті розповідає як правильно приготувати штомп, яке сподобається усім.
Як приготувати штомпІнгредієнти:
– 2 моркви;
– 6 шт. картоплі;
– 1/2 молодої капусти;
– панчета;
– оливкова олія;
– вершкове масло 82%;
– вершки 33%;
– петрушка;
– мускатний горіх;
– перець;
– сіль.
- Моркву, картоплю ретельно помийте.
- У каструлю з водою викладіть картоплю, моркву, 1/2 капусти.
- Панчету почистіть від шкірки, наріжте соломкою, викладіть на пательню з оливковою олією, обсмажте на середньому вогні до золотої скоринки.
Процес обсмаження бекону/ Скриншот з відео
- Відварені овочі почистіть, викладіть у миску, розімніть виделкою у пюре, викладіть на пательню з м'ясом, перемішайте.
- Далі – додайте вершкове масло, дрібку солі, чорного меленого перцю, мускатний горіх – перемішайте.
Відварені овочі з м'ясом/ Скриншот з відео
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Викладіть готову страву на тарілку, задекоруйте подрібненою петрушкою. Подавайте одразу. Смачного!
Як приготувати штомп – рецепт від Марко Черветті у відео: