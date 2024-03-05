Неймовірний смак Австрії: незвичний рецепт яблучного штруделя
5 березня 2024, 17:37Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Ласкаво просимо в світ автентичного австрійського смаку! Яблучний штрудель – символ традиційної австрійської кухні, який завоював серця гурманів.
Ця страва не лише вражає своїм неповторним ароматом, але і запам'ятовується незабутнім смаковим відчуттям. Приготуйтеся до захоплюючого кулінарної подорожі до Австрії, де смак і традиція переплітаються в чарівній симфонії смаку!
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Рецепт штруделя
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 80 грамів цукру;
– 1 упаковка ванільного цукру;
– дрібка солі;
– цедра з половини лимона;
– 200 грамів масла (холодного);
– 1 яйце.
Начинка:
– 1/3 склянки родзинок;
– 4 більших яблука;
– 80 грамів цукру;
– щіпка кориці;
– цедра половини лимона;
– 80 грамів меленого мигдалю.
Приготування:
- Борошно насипте в миску або на кондитерську дошку або в чашу планетарного міксера.
- Додайте розпушувач, цукор, ванільний цукор, сіль, терту лимонну цедру та нарізане шматочками холодне масло.
- Подрібніть інгредієнти ножем або перемішайте міксером до утворення дрібної крихти.
- Потім додайте яйце і змішайте інгредієнти в однорідне тісто.
- Поставте тісто в холодильник, поки будете готувати начинку.
- Родзинки залийте склянкою окропу і залиште на 10 хвилин.
- Яблука очистіть від шкірки, розріжте на четвертинки, потім видаліть насіння. Четвертинки яблук наріжте тонкими скибочками.
- Змішайте яблука з цукром, корицею, цедрою лимона, меленим мигдалем і відцідженим родзинками.
- Тісто тонко розкачайте на папері для випікання, присипаному борошном, у корж розміром трохи меншим за розміри дека.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Помістіть яблучну начинку в центр розкачаного тіста, загніть тісто і защипніть кінці.
- Штрудель слід змастити збитим яйцем. Поставте в розігріту духовку.
- Випікайте приблизно 35 хвилин до золотистої скоринки. Посипте цукровою пудрою і подавайте з морозивом.