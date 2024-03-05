Неймовірний смак Австрії: незвичний рецепт яблучного штруделя

Ласкаво просимо в світ автентичного австрійського смаку! Яблучний штрудель – символ традиційної австрійської кухні, який завоював серця гурманів.

Ця страва не лише вражає своїм неповторним ароматом, але і запам'ятовується незабутнім смаковим відчуттям. Приготуйтеся до захоплюючого кулінарної подорожі до Австрії, де смак і традиція переплітаються в чарівній симфонії смаку!

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Рецепт штруделя

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Смачний десерт / Фото kwestia smaku

– 300 грамів пшеничного борошна;– 1 чайна ложка розпушувача;– 80 грамів цукру;– 1 упаковка ванільного цукру;– дрібка солі;– цедра з половини лимона;– 200 грамів масла (холодного);– 1 яйце.– 1/3 склянки родзинок;– 4 більших яблука;– 80 грамів цукру;– щіпка кориці;– цедра половини лимона;– 80 грамів меленого мигдалю.

Приготування:

Борошно насипте в миску або на кондитерську дошку або в чашу планетарного міксера. Додайте розпушувач, цукор, ванільний цукор, сіль, терту лимонну цедру та нарізане шматочками холодне масло. Подрібніть інгредієнти ножем або перемішайте міксером до утворення дрібної крихти. Потім додайте яйце і змішайте інгредієнти в однорідне тісто. Поставте тісто в холодильник, поки будете готувати начинку. Родзинки залийте склянкою окропу і залиште на 10 хвилин. Яблука очистіть від шкірки, розріжте на четвертинки, потім видаліть насіння. Четвертинки яблук наріжте тонкими скибочками. Змішайте яблука з цукром, корицею, цедрою лимона, меленим мигдалем і відцідженим родзинками. Тісто тонко розкачайте на папері для випікання, присипаному борошном, у корж розміром трохи меншим за розміри дека. Розігрійте духовку до 180 градусів. Помістіть яблучну начинку в центр розкачаного тіста, загніть тісто і защипніть кінці. Штрудель слід змастити збитим яйцем. Поставте в розігріту духовку. Випікайте приблизно 35 хвилин до золотистої скоринки. Посипте цукровою пудрою і подавайте з морозивом.

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