Не треба замовляти піцу: готуємо смачні сирні кульки до кіно за лічені хвилини

Вихідні – це чудовий час насолодитися серіалом або кіно разом з близькими людьми. Звісно, без перекусу враження від процесу взагалі не ті, тож гарантуймо собі гарний настрій смачною закускою.

Доволі часто для перегляду серіалів на вихідних ми запасаємося піцою, бургерами, нагетсами та іншими перекусами, аби зекономити свій час. Втім, якщо у холодильнику є сир – не варто користуватися доставкою, адже вже за кілька хвилин на вашому столі буде смачна закуска, яка пасуватиме до "серіальної" атмосфери.

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Рецепт сирних кульок

Час: 30 хвилин

Порцій: 3

Ідеальна закуска для серіалів або кіно / Фото Cookery

Інгредієнти:

300 грамів міксу твердого сиру та моцарели;

30 грамів пармезану;

2 жовтки;

50 грамів борошна;

чайна ложка орегано;

склянка подрібнених сухарів;

олія для фритюру;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Дрібно натріть увесь сир та ретельно перемішайте. Додайте до сиру жовтки, сіль, перець та орегано, перемішайте до утворення рівномірної маси. Потім додайте борошно та знову перемішайте. З сирного тіста сформуйте кульки розміром з перепелине яйце. Добре обваляйте кульки у сухарях. Розігрійте олію та смажте кульки до рум'яної скоринки. Подавати кульки варто ще гарячими з улюбленим соусом.

Смачного!