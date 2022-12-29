Швидкий медовик: рецепт коли часу обмаль

29 грудня 2022, 09:12
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Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Коли хочеться солодкого і готувати грандіозні складні торти між відключеннями світла не варіант – спробуйте рецепт цього медовика.

Медовик – традиційна домашня випічка, яка пасує до будь-якого столу: буденного чи святкового. Він складається з тонких медових коржів просочених ніжним вершковим кремом.

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Така випічка особливо вдало доповнить солодкий стіл на Новий рік чи Різдво, або смакуватиме до родинного чаювання.

Рецепт швидкого медовика

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 8
Інгредієнти:
 – 120 грамів вершкового масла;
 – 90 грамів меду;
 – 120 грамів цукру;
 – 1 чайна ложка соди;
 – 2 курячих яйця;
 – 200 грамів борошна.

Приготування:

  • Вершкове масло, цукор та мед розтоплюємо на вогні, постійно помішуючи. Додаємо соду та перемішуємо все декілька хвилин.
  • Залишаємо трішки вистигнути і вмішуємо по одному курячі яйця. Додаємо борошно та перемішуємо.
  • Викладаємо у стандартну форму від духовки, розрівнюємо тонким шаром.
  • Випікаємо у розігрітій духовці до 180 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки.
  • Розділяємо корж на чотири частини, або робимо подвійну порцію і ділимо на дві частини.

Інгредієнти для крему:
 – 600 грамів сметани;
 – цукрова пудра.

Приготування:

Перемішуємо сметану та цукор, за бажанням можна дати загущувач для сметани. Крем буде повітряний.

Перемащуємо тортик і залишаємо настоятись.

Зверху присипаємо подрібненим пісочним печивом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак