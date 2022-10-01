Цей рецепт стане у пригоді кожній господині: як приготувати шоколадний пиріг на пательні
1 жовтня 2022 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Інколи буває, що солоденьке до чаю потрібно приготувати за вкрай обмежений час. У таких випадках на допомогу приходять швидкі рецепти, які дарують чудовий результат.
Швидкі рецепти звичних смачних страв – це козирна карта кожної досвідченої господині. Вони приходять на допомогу, коли витрачати час та зусилля немає можливості, а стіл хочеться накрити, неначе на свято.
Буде корисно Гастровихідні вдома: готуємо швидкі страви з курятини
Шоколадний пиріг – це не завжди складні кулінарні маніпуляції та багато часу. Смачний десерт можна приготувати, маючи під рукою лише кілька інгредієнтів та пательню!
Рецепт шоколадного пирога на пательні
Час: 40 хвилин
Порцій: 6
Шоколадна насолода / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 100 грамів борошна;
- 25 грамів какао;
- 80 грамів цукру;
- 100 грамів вершків (18%);
- 60 мілілітрів олії;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- шоколадний топінг на верх пирога (можна полити його шоколадом).
Приготування:
- Яйця з цукром збиваємо до піни.
- Просіюємо борошно з розпушувачем та додаємо до яєць. Також додаємо вершки, какао, олію та гарно перемішуємо.
- Розігріваємо сковорідку та змащуємо її олією. Для уникнення пригорання можна застелити її пергаментним папером.
- Виливаємо тісто на пательню та щільно накриваємо її кришкою. Не повинно бути жодних дірок.
- Смажимо на найменшому вогні приблизно 35 хвилин. За 10 хвилин до готовності можна перевернути тісто.
- Охолоджуємо пиріг, поливаємо топінгом або шоколадом і подаємо на стіл.