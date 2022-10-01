Цей рецепт стане у пригоді кожній господині: як приготувати шоколадний пиріг на пательні

Інколи буває, що солоденьке до чаю потрібно приготувати за вкрай обмежений час. У таких випадках на допомогу приходять швидкі рецепти, які дарують чудовий результат.

Швидкі рецепти звичних смачних страв – це козирна карта кожної досвідченої господині. Вони приходять на допомогу, коли витрачати час та зусилля немає можливості, а стіл хочеться накрити, неначе на свято.

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Шоколадний пиріг – це не завжди складні кулінарні маніпуляції та багато часу. Смачний десерт можна приготувати, маючи під рукою лише кілька інгредієнтів та пательню!

Рецепт шоколадного пирога на пательні

Час: 40 хвилин

Порцій: 6

Шоколадна насолода / Фото Unsplash

Інгредієнти:

2 яйця;

100 грамів борошна;

25 грамів какао;

80 грамів цукру;

100 грамів вершків (18%);

60 мілілітрів олії;

1 чайна ложка розпушувача;

шоколадний топінг на верх пирога (можна полити його шоколадом).

Приготування: