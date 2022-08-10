Найшвидший рецепт без пастеризації: готуємо густе сливове варення

Коли взимку захочеться солоденького, варення зі слив точно стане у пригоді. Його можна мастити на тости або ж додавати в улюблений пісочний пиріг.

Перевагою цього рецепту варення є його доступність та швидкість приготування. Всього лиш три інгредієнти – і на вашому зимовому столі з’явиться запашне сливове варення.

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Рецепт варення зі слив

Час: 10 хвилин + 25 хвилин на варіння

Порції: 4 баночки по 500 мілілітрів

Особливе варення / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

2 кілограми слив;

400 грамів цукру;

40 грамів пектину.

Приготування: