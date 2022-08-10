Найшвидший рецепт без пастеризації: готуємо густе сливове варення

10 серпня 2022 , 20:41
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Джерело:

ania gotuje

Коли взимку захочеться солоденького, варення зі слив точно стане у пригоді. Його можна мастити на тости або ж додавати в улюблений пісочний пиріг.

Перевагою цього рецепту варення є його доступність та швидкість приготування. Всього лиш три інгредієнти – і на вашому зимовому столі з’явиться запашне сливове варення.

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Рецепт варення зі слив

Час: 10 хвилин + 25 хвилин на варіння
Порції: 4 баночки по 500 мілілітрів

Особливе варення / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

  • 2 кілограми слив;
  • 400 грамів цукру;
  • 40 грамів пектину.

Приготування:

  1. Промийте сливи під холодною проточною водою і видаліть з них кісточки. Розділіть кожну сливу мінімум на чотири частини.
  2. Підготовлені сливи помістити в каструлю (краще обрати із товстим дном).
  3. Накрийте каструлю кришкою.
  4. Встановіть конфорку на середню потужність і варіть сливи не більше п'яти хвилин. Накривши кришкою, дочекайтеся поки сливи пустять сік.
  5. Через п'ять хвилин зніміть кришку і перемішайте сливи в каструлі. Зменште потужність конфорки, щоб варення варилося весь час, але не сильно кипіло.
  6. Змішайте цукор та пектин та висипте цю суміш у каструлю.
  7. Все ретельно перемішайте та варіть поки весь цукор повністю не розчиниться.
  8. Ще кипляче сливове варення розлийте в підготовлені простерилізовані банки (залишити близько 1 сантиметр вільного простору) і відразу ж закрутіть.
  9. Переверніть банки догори дном. Залиште їх у такому положенні на 10 хвилин. Банки можна додатково накрити рушником, щоб вони повільніше остигали. Через 10 хвилин поставте їх у "нормальне" положення, але тримайте під рушником.
  10. Після охолодження всі кришки повинні "всмоктатися".
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська