Сніданок на раз-два: французькі палички з пармезаном і беконом

Замість звичного сніданку приготуйте затишну випічку: домашні французькі палички, додавши кілька несподіваних начинок, таких як бекон та кунжут.

Особливу закуску можна зробити буквально за лічені хвилини, особливо посипані кунжутом палички смакуватимуть дітям. Подавайте з простим зеленим салатом для ідеально збалансованої страви.

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Рецепт французьких паличок з беконом

Час: 20

Порцій: 3

Чудовий сніданок / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

400 грамів листкового тіста;

1 яйце;

3 столові ложки тертого сиру пармезан;

150 грамів сирокопченого бекону;

білий кунжут для посипання.

Приготування: