Сніданок на раз-два: французькі палички з пармезаном і беконом
14 серпня 2022 , 22:28Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
Замість звичного сніданку приготуйте затишну випічку: домашні французькі палички, додавши кілька несподіваних начинок, таких як бекон та кунжут.
Особливу закуску можна зробити буквально за лічені хвилини, особливо посипані кунжутом палички смакуватимуть дітям. Подавайте з простим зеленим салатом для ідеально збалансованої страви.
Читайте також Поживний перекус – що покласти у рюкзак
Рецепт французьких паличок з беконом
Час: 20
Порцій: 3
Інгредієнти:
- 400 грамів листкового тіста;
- 1 яйце;
- 3 столові ложки тертого сиру пармезан;
- 150 грамів сирокопченого бекону;
- білий кунжут для посипання.
Приготування:
- Добре охолодіть листкове тісто, розділіть на дві рівні частини.
- Одну частину змастіть збитим яйцем і посипте пармезаном. Накрийте другим шматком тіста. Натисніть на нього.
- Наріжте бекон тонким смужками.
- Розділіть тісто на 6 частин і покладіть на кожну шматочок бекону. Загорніть спіральками. Викладіть на деко, застелене папером для випічки.
- Змастіть яйцем, що залишилося, і посипте кунжутом.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
- Коли вони гарненько підрум'яняться – вийміть і одразу подавайте до столу.