Бісквітний омлет: як швидко приготувати оригінальний сніданок
9 березня 2023, 12:40Читать новость на русском
Джерело:przepisy
Бісквітний омлет – це особлива страва, яку можна приготувати як в солодкому, так і в солоному варіанті. Часу на неї потрібно зовсім трішки, а результат точно вартий уваги.
Бісквітний омлет – це об'ємний та пишний сніданок, який можна подавати як з солоними, так і солодкими додатками. Його головний секрет – добре збиті білки, які зроблять страву повітряною та вкрай ніжною.
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Рецепт бісквітного омлету
Час: 15 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки борошна;
– 100 мілілітрів молока (можна регулювати по консистенції);
– 2 чайні ложки вершкового масла.
Приготування:
- Беремо яйця, відокремлюємо білки від жовтків.
- Білки збиваємо з дрібкою солі.
- Додаємо борошно та молоко, акуратно перемішуємо масу.
- На пательні розігріваємо масло, виливаємо масу, накриваємо кришкою та смажимо по 5 хвилин з кожного боку.
- Подаємо з улюбленими солодкими або солоними додатками.
Смачного!