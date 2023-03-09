Бісквітний омлет: як швидко приготувати оригінальний сніданок

9 березня 2023, 12:40
Читать новость на русском

Джерело:

przepisy

Бісквітний омлет – це особлива страва, яку можна приготувати як в солодкому, так і в солоному варіанті. Часу на неї потрібно зовсім трішки, а результат точно вартий уваги.

Бісквітний омлет – це об'ємний та пишний сніданок, який можна подавати як з солоними, так і солодкими додатками. Його головний секрет – добре збиті білки, які зроблять страву повітряною та вкрай ніжною.

Читайте також Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами

Рецепт бісквітного омлету

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки борошна;
– 100 мілілітрів молока (можна регулювати по консистенції);
– 2 чайні ложки вершкового масла.

Приготування:

  • Беремо яйця, відокремлюємо білки від жовтків.
  • Білки збиваємо з дрібкою солі.
  • Додаємо борошно та молоко, акуратно перемішуємо масу.
  • На пательні розігріваємо масло, виливаємо масу, накриваємо кришкою та смажимо по 5 хвилин з кожного боку.
  • Подаємо з улюбленими солодкими або солоними додатками.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська