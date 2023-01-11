Коли немає часу: швидкий голандський соус, який пасуватиме усім стравам

Кожен з нас намагається зробити смак страв довершеним, але соуси завжди додають їм цікавих ноток. Часто над соусами потрібно постояти, але є опції, які дозволяють приготувати цей додаток до їжі дуже швидко.

Більшість рецептів голандського соусу навіть досвідчені кулінари визнають складним. Насправді ж його можна приготувати експрес-методом, але для цього потрібно дотриматися кількох важливих порад.

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Які інгредієнти потрібні для голандського соусу

3 жовтки;

120 грамів м'якого вершкового масла;

дві чайні ложки води;

дві чайні ложки лимонного соку;

сіль та перець до смаку.



Готуємо складний соус швидко / Фото Onet Gorowanie

Як швидко приготувати соус

Найкраща опція для швидкого приготування голандського соусу – міксер на повільних обертах. Топимо масло та даємо йому охолонути до кімнатної температури.

Жовтки кладемо у каструлю та збиваємо їх вінчиком 2 хвилини. Поступово додаємо лимонний сік. Продовжуючи збивати жовтки, ставимо їх на найменший вогонь. Повільно вливаємо розтоплене масло.

Помішуємо та чекаємо, поки соус набуде кремоподібної консистенції, подібної на сметану. Якщо він буде занадто густим – потрібно додати дві чайні ложки води.

Найкраще соус смакує теплим. Його можна подавати з овочами та смаженим м'ясом.