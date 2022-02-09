Швидко, корисно і поживно: рецепт курячого супу для смачного обіду

Зазвичай у середині дня завжди хочеться чогось гаряченького. Курячий суп – ідеальний варіант для вдалого обіду.

Цей рецепт дозволить не проводити багато часу за плитою, аби насолодитися смачним гарячим обідом. Окрім того, страва неабияк потішить своєю поживністю.

Читайте також Готуємо курячі крильця на вечерю: три рецепти за 20 хвилин

Особливих інгредієнтів чи кулінарних навичок не знадобиться – усе геніальне завжди просте.

Рецепт курячого супу з овочами

Час: 30 хвилин

Порцій: 8

Смачний обід / Фото Pixabay

Інгредієнти

курячий бульйон – 2 літри;

морква – 1 штука;

картопля – 4 штуки;

широка локшина – 150 грам;

цибуля – 1 штука;

спеції та сіль – до смаку.

Приготування

Всі овочі помити, почистити та порізати на зручні шматочки. Покласти їх у киплячий курячий бульйон та варити 15 хвилин. Картопля повинна розм'якнути. Додати локшину, посолити та приправити спеціями. Готувати ще 5 – 7 хвилин. Найкраще гарячу страву подавати з сухариками.

Смачного!