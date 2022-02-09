Цей рецепт дозволить не проводити багато часу за плитою, аби насолодитися смачним гарячим обідом. Окрім того, страва неабияк потішить своєю поживністю.
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Особливих інгредієнтів чи кулінарних навичок не знадобиться – усе геніальне завжди просте.
Рецепт курячого супу з овочами
Час: 30 хвилин
Порцій: 8
Смачний обід / Фото Pixabay
Інгредієнти
- курячий бульйон – 2 літри;
- морква – 1 штука;
- картопля – 4 штуки;
- широка локшина – 150 грам;
- цибуля – 1 штука;
- спеції та сіль – до смаку.
Приготування
- Всі овочі помити, почистити та порізати на зручні шматочки.
- Покласти їх у киплячий курячий бульйон та варити 15 хвилин. Картопля повинна розм'якнути.
- Додати локшину, посолити та приправити спеціями. Готувати ще 5 – 7 хвилин.
- Найкраще гарячу страву подавати з сухариками.
Смачного!