Цей рецепт дозволить не проводити багато часу за плитою, аби насолодитися смачним гарячим обідом. Окрім того, страва неабияк потішить своєю поживністю.

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Особливих інгредієнтів чи кулінарних навичок не знадобиться – усе геніальне завжди просте.

Рецепт курячого супу з овочами

Час: 30 хвилин

Порцій: 8

Смачний обід / Фото Pixabay

Інгредієнти

курячий бульйон – 2 літри;

морква – 1 штука;

картопля – 4 штуки;

широка локшина – 150 грам;

цибуля – 1 штука;

спеції та сіль – до смаку.

Приготування

Всі овочі помити, почистити та порізати на зручні шматочки. Покласти їх у киплячий курячий бульйон та варити 15 хвилин. Картопля повинна розм'якнути. Додати локшину, посолити та приправити спеціями. Готувати ще 5 – 7 хвилин. Найкраще гарячу страву подавати з сухариками.

Смачного!