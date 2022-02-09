Цей рецепт дозволить не проводити багато часу за плитою, аби насолодитися смачним гарячим обідом. Окрім того, страва неабияк потішить своєю поживністю.

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Особливих інгредієнтів чи кулінарних навичок не знадобиться – усе геніальне завжди просте.

Рецепт курячого супу з овочами

Час: 30 хвилин

Порцій: 8

Смачний обід / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • курячий бульйон – 2 літри;
  • морква – 1 штука;
  • картопля – 4 штуки;
  • широка локшина – 150 грам;
  • цибуля – 1 штука;
  • спеції та сіль – до смаку.

Приготування

  1. Всі овочі помити, почистити та порізати на зручні шматочки.
  2. Покласти їх у киплячий курячий бульйон та варити 15 хвилин. Картопля повинна розм'якнути.
  3. Додати локшину, посолити та приправити спеціями. Готувати ще 5 – 7 хвилин.
  4. Найкраще гарячу страву подавати з сухариками.

Смачного!