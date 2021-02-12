Відома дата IX церемонії нагородження найкращих ресторанів України СІЛЬ 2021

Найбільш очікувана серед рестораторів премія СІЛЬ назвала дату IX церемонії нагородження найкращих ресторанів України, вона відбудеться 28 листопада 2021 року.

Організатори повідомили про визначення дати проведення IX церемонії нагородження найкращих ресторанів України на офіційній сторінці Saltawards в соцмережі інстаграм. Церемонія відбудеться 28 листопада 2021 року!

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Також у повідомленні зазначили, що вже зовсім скоро розпочнеться перший етап підготовки до проведення Національної ресторанної премії СІЛЬ.

Грандіозна подія, у якій кожен охочий може подати заявку на участь свого закладу та поборотися за головний знак якості! Загартовані 2020 роком, сміливо крокуємо новим 2021. Ще сміливіші, більш ініціативні та згуртовані. Вже дев’ять років ми вболіваємо за ресторанну галузь України, – прокоментували організатори премії.

Також, організатори Національної ресторанної премії СІЛЬ висловили подяку всім, хто кожного року бере участь у заході, покращує й вдосконалює ресторанну індустрію країни з кожним роком.

Нагадаємо вам, що 1 грудня 2020 року у КВЦ Парковий відбулось нагородження найкращих закладів України ресторанної премії СІЛЬ. Було оголошено переможців у 18 номінаціях, а сам відбір переможців проходив у 5 етапів.

Що важливо, переможці торішніх премій не можуть брати участь у цьогорічному конкурсі, що дає можливість розвиватись іншим рестораторам та їхнім закладам.