Без зайвої метушні: сирна запіканка з гарбузом
2 листопада 2022 , 11:29Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Сирна запіканка з гарбузом за рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського стане в пригоді тим, хто не надто полюбляє складні десерти, але полюбляє солодке до кави чи чаю.
Запіканка з гарбузом – це тепла сезонна страва, яка буде досить незвичною на вашому столі, але й корисною. Яскравий колір страви, аромат та ніжна текстура сподобається кожному, хто її скуштує.
Читайте також Цікаве поєднання: котлети із яловичини та курятини
Подавайте таку сирну запіканку з гарбузом до сніданку, або на десерт. Додатково її можна полити домашнім варенням, згущеним молоком або сиропом.
Рецепт сирної запіканки
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
– 350 грамів кисло-молочного сиру;
– 90 грамів цукру;
– 35 грамів манної крупи;
– 300 грамів гарбузового пюре;
– 70 грамів жирних коров'ячих вершків;
– 2 курячих яйця;
– 100 грамів родзинок.
Приготування:
- ️Гарбузове пюре має бути досить густим і не водянистим. Щодо вибору кисло-молочного сиру – він повинен бути не засухий і не пастоподібний.️ Вершки можна замінити на жирну сметану.
- Для приготування сирної запіканки змішайте в мисці всі інгредієнти. Залишіть масу постояти так з пів години, щоб набухла манна крупа, а потім ретельно перебийте все блендером в однорідну суміш.
- Додайте меленої кориці, ще можна додати, як ароматизатор, цедру цитрусових (лимона, апельсина чи грейпфрута).
- У форму для випікання викладіть пергамент для випікання, трішечки змастіть його вершковим маслом і посипте сухариками. Теж саме можна робити і без пергаменту, просто з формою ваш виріб буде легко відставати від металу чи будь-якої форми.
- Вилийте суміш, розрівняйте поверхню та відправте випікатися в розігріту до 190 градусів духовку на 30 – 40 хвилин. Можна на низ духовки ставити місткість з водою, щоб запіканки не тріснула.
- Оскільки вона найкраще смакує теплою, трішки її охолодіть та подавайте до столу.
Смачного!