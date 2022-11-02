Без зайвої метушні: сирна запіканка з гарбузом

Сирна запіканка з гарбузом за рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського стане в пригоді тим, хто не надто полюбляє складні десерти, але полюбляє солодке до кави чи чаю.

Запіканка з гарбузом – це тепла сезонна страва, яка буде досить незвичною на вашому столі, але й корисною. Яскравий колір страви, аромат та ніжна текстура сподобається кожному, хто її скуштує.

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Подавайте таку сирну запіканку з гарбузом до сніданку, або на десерт. Додатково її можна полити домашнім варенням, згущеним молоком або сиропом.

Рецепт сирної запіканки

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

– 350 грамів кисло-молочного сиру;– 90 грамів цукру;– 35 грамів манної крупи;– 300 грамів гарбузового пюре;– 70 грамів жирних коров'ячих вершків;– 2 курячих яйця;– 100 грамів родзинок.

Приготування:

️Гарбузове пюре має бути досить густим і не водянистим. Щодо вибору кисло-молочного сиру – він повинен бути не засухий і не пастоподібний.️ Вершки можна замінити на жирну сметану.

Для приготування сирної запіканки змішайте в мисці всі інгредієнти. Залишіть масу постояти так з пів години, щоб набухла манна крупа, а потім ретельно перебийте все блендером в однорідну суміш.

Додайте меленої кориці, ще можна додати, як ароматизатор, цедру цитрусових (лимона, апельсина чи грейпфрута).

У форму для випікання викладіть пергамент для випікання, трішечки змастіть його вершковим маслом і посипте сухариками. Теж саме можна робити і без пергаменту, просто з формою ваш виріб буде легко відставати від металу чи будь-якої форми.

Вилийте суміш, розрівняйте поверхню та відправте випікатися в розігріту до 190 градусів духовку на 30 – 40 хвилин. Можна на низ духовки ставити місткість з водою, щоб запіканки не тріснула.

Оскільки вона найкраще смакує теплою, трішки її охолодіть та подавайте до столу.

Смачного!