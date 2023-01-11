За бабусиним рецептом: сирні пончики, як всі так любили у дитинстві

11 січня 2023, 17:42
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Джерело:

haps

Сирні пончики, посипані цукровою пудрою – це смак, який кожен з нас пам'ятає ще з дитинства. Цей простий десерт може бути як буденним перекусом, так і "святкуванням" вихідного дня.

Найперше, з чим в нас асоціюється цей смаколик – гостювання у бабусі, коли нас завше хотіли почастувати чимось смачненьким. Цей рецепт може стати справжньою машиною часу, адже він передається з покоління у покоління.

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Головне, про що потрібно пам'ятати – усі інгредієнти повинні бути свіжими на належної якості. Без цього результат буде не таким ефектним, адже нам завжди намагалися дати лише усе найкраще.

Рецепт сирних пончиків

Час: 40 хвилин

Порцій: 6

Простий рецепт дитячої насолоди / Фото Cookery

Інгредієнти:

  • 500 грамів сухого сиру;
  • 500 грамів борошна;
  • 4 яєчні жовтки;
  • 3 столові ложки вершків;
  • 3 столові ложки 10% спирту;
  • чайна ложка соди;
  • чайна ложка розпушувача;
  • дрібка солі та цукру;
  • олія для смаження;
  • цукрова пудра для прикраси.

Приготування:

  1. Сир викладаємо у велику тарілку та перемішуємо його до однорідної маси. Можемо також скористатися м'ясорубкою.
  2. До сиру додаємо вершки, яйця, дрібку солі та цукор. Добре перемішуємо.
  3. Борошно просіюємо, змішуємо з розпушувачем та содою і додаємо до сирної маси. Вимішуємо тісто.
  4. У каструлі або глибокій сковорідці розігріваємо олію для смаження. Додаємо спирт, щоб пончики не вбирали олію.
  5. Тісто розкачуємо, великою чашкою вирізаємо кружечки і робимо всередині них дірку.
  6. Обсмажуємо пончики з двох сторін до золотистого кольору. Після приготування викладаємо їх на тарілку, застелену паперовим рушником.
  7. Коли пончики охолонуть – посипаємо їх пудрою та подаємо до столу.

 Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська