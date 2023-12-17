"Сльози ангела": готуємо найніжніший сирник на Новий рік
17 грудня 2023, 13:30Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Жоден святковий стіл не обходиться без солодкого. Чудовим варіантом є сирник, адже такий ніжний десерт подобається ледь не всім.
Сирник "Сльози ангела" – пухкий та повітряний. Окрім цього, його зовсім не важко готувати.
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Рецепт сирника "Сльози ангела"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 2 жовтки;
– 100 грамів сметани;
– 1 столова ложка манки;
– 60 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– цедра половини апельсина.
Що потрібно для тіста:
– 70 грамів дуже холодного масла;
– 40 грамів цукру;
– 1 жовток;
– 110 грамів борошна.
Білковий шар:
– 3 білки;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка солі.
Приготування:
- До борошна натріть на грубій тертці масло, додайте сіль, цукор, жовток і дуже швидко замішайте тісто. Якщо воно виходить сухе і не збирається в єдину грудочку, то додайте 1 – 2 чайні ложки холодної сметани.
- Загорніть тісто в пакет і відправте в холодильник на 10 – 15 хвилин.
- Тим часом розігрійте духовку до температури 180 градусів. Розподіліть тісто у формі діаметром 21 сантиметр, зробивши невеличкі бортики. Наколіть тісто виделкою у кількох місцях і відправте в духовку на 15 хвилин.
- Поки випікається корж, перебийте всі компоненти для сирної маси блендером.
- Вийміть трішки підпечений коржик і вилийте на нього сирну масу, гарно розподіляючи. Відправте в духовку ще на 25 хвилин.
- За 7 хвилин до завершення випікання приготуйте білковий шар. До білків додайте дрібку солі та збийте міксером до легкої піни.
- Далі всипте цукор і продовжуйте збивати до густих піків. Викладіть білковий шар на готовий сирник і випікайте ще 10 хвилин.
- Вийміть сирник і дайте йому повністю вистигнути. Тоді вийміть з форми та перекладіть на презентаційну тарілку.