Улюблений сніданок Ані Трінчер: сирники зі шпинатом і червоною рибою від зірки серіалу "Школа"

19 липня 2021 , 17:41
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Джерело:

інстаграм Інни Скиданюк

Аня Трінчер – українська співачка та зірка популярного молодіжного серіалу "Школа". Дівчина поділилася рецептом улюбленого соленого сніданку з блогеркою Інною Скиданюк у соцмережі інстаграм.

Суперфіналістка вокального шоу "Голос країни" 8 сезону – Аня Трінчер поділилася з читачами рецептом улюбленого сніданку: сирників зі шпинатом та лососем.

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Співачка зізналася, що не дуже любить куховарити, але цей сніданок для неї особливий. Ви з легкістю можете повторити рецепт Ані Трінчер та приготувати його вдома.

Рецепт сирників зі шпинатом та червоною рибою від Ані Трінчер

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 400 г домашнього сиру;
 – 2 ст. л. борошна;
 – сіль на ваш смак;
 – 1 яйце;
 – 1 пучок шпинату;
 – 200 мл вершків 10%;
 – олія для смаження;
 – лосось.
  1. Ретельно розімніть сир виделкою або за допомогою блендера. Маса буде без грудочок та однорідна.
  2. У мисці з'єднайте сир, яйце, борошно та сіль. 


    Скріншот з відео
     
  3. Наріжте частину шпинату та додайте до сирного тіста. Перемішайте до однорідної маси.
  4. Розігрійте сковорідку з олією.


    Скріншот з відео 
     
  5. Сформуйте сирники та обсмажте з двох сторін до золотистої скоринки.


    Скріншот з відео
     
  6. Шпинат, що залишився обсмажте на сковорідці з вершками та спеціями. Як тільки соус закипить – знімайте з плити.


    Скріншот з відео
     
  7. Подавайте сирники з соусом та нарізаними скибками лосося. Смачного!
Автор: Богданна Рибак