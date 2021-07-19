Улюблений сніданок Ані Трінчер: сирники зі шпинатом і червоною рибою від зірки серіалу "Школа"

Аня Трінчер – українська співачка та зірка популярного молодіжного серіалу "Школа". Дівчина поділилася рецептом улюбленого соленого сніданку з блогеркою Інною Скиданюк у соцмережі інстаграм.

Суперфіналістка вокального шоу "Голос країни" 8 сезону – Аня Трінчер поділилася з читачами рецептом улюбленого сніданку: сирників зі шпинатом та лососем.

Читайте також Здоровий стріт-фуд: як шаурма мережі Döner Market від МХП підкорює українських споживачів

Співачка зізналася, що не дуже любить куховарити, але цей сніданок для неї особливий. Ви з легкістю можете повторити рецепт Ані Трінчер та приготувати його вдома.

Рецепт сирників зі шпинатом та червоною рибою від Ані Трінчер

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Ретельно розімніть сир виделкою або за допомогою блендера. Маса буде без грудочок та однорідна. У мисці з'єднайте сир, яйце, борошно та сіль.





Скріншот з відео

Наріжте частину шпинату та додайте до сирного тіста. Перемішайте до однорідної маси. Розігрійте сковорідку з олією.





Скріншот з відео

Сформуйте сирники та обсмажте з двох сторін до золотистої скоринки.





Скріншот з відео

Шпинат, що залишився обсмажте на сковорідці з вершками та спеціями. Як тільки соус закипить – знімайте з плити.





Скріншот з відео

Подавайте сирники з соусом та нарізаними скибками лосося. Смачного!

– 400 г домашнього сиру;– 2 ст. л. борошна;– сіль на ваш смак;– 1 яйце;– 1 пучок шпинату;– 200 мл вершків 10%;– олія для смаження;– лосось.