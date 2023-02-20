Сирний крем-суп: рецепт з плавленими сирочками та овочами
20 лютого 2023, 16:13Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Одним з наших улюблених крем-супів є сирний. Готувати його просто, швидко, з доступних інгредієнтів.
Сирний крем-суп можна подавати до столу з хрумкими грінками чи сухариками власного приготування. Звичайно він яскравіше смакуватиме на бульйоні, але можна обійтися і без нього.
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Такий суп залюбки їстимуть не тільки дорослі, а й діти. Він ідеально підійде для сімейного застілля, чи для частування гостей.
Рецепт сирного крем-супу
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 1,2 літра бульйону чи води;
– 5 середніх картоплин;
– 1 середня морква;
– 1 маленька чи половинка середньої цибулі;
– 2 дольки часнику;
– 2 плавлених сирки чедер чи вершкові;
– 1/3 чайної ложки куркуми
– сіль;
– олія.
Приготування:
- Овочі нарізаємо довільними шматками. Половину моркви натираємо на тертці, підсмажуємо нарізану цибулю з морквою.
- В киплячий бульйон чи воду додаємо нарізану картоплю, моркву і часник.
- Коли картопля і морква звариться (до 10 хвилин) додаємо до супу засмажку, куркуму, сіль, нарізані плавлені сирки й варимо ще пару хвилин.
- Готовий суп ретельно подрібнюємо блендером. Ще раз відправляємо на плиту і доводимо до кипіння.
- Подаємо крем-суп з підсмаженими сухариками. За бажанням зверху ще можна посипати пармезаном чи іншим солоним сиром.
Смачного!