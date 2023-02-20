Сирний крем-суп: рецепт з плавленими сирочками та овочами

Одним з наших улюблених крем-супів є сирний. Готувати його просто, швидко, з доступних інгредієнтів.

Сирний крем-суп можна подавати до столу з хрумкими грінками чи сухариками власного приготування. Звичайно він яскравіше смакуватиме на бульйоні, але можна обійтися і без нього.

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Такий суп залюбки їстимуть не тільки дорослі, а й діти. Він ідеально підійде для сімейного застілля, чи для частування гостей.

Рецепт сирного крем-супу

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4 – 6

– 1,2 літра бульйону чи води;– 5 середніх картоплин;– 1 середня морква;– 1 маленька чи половинка середньої цибулі;– 2 дольки часнику;– 2 плавлених сирки чедер чи вершкові;– 1/3 чайної ложки куркуми– сіль;– олія.

Приготування:

Овочі нарізаємо довільними шматками. Половину моркви натираємо на тертці, підсмажуємо нарізану цибулю з морквою.

В киплячий бульйон чи воду додаємо нарізану картоплю, моркву і часник.

Коли картопля і морква звариться (до 10 хвилин) додаємо до супу засмажку, куркуму, сіль, нарізані плавлені сирки й варимо ще пару хвилин.

Готовий суп ретельно подрібнюємо блендером. Ще раз відправляємо на плиту і доводимо до кипіння.

Подаємо крем-суп з підсмаженими сухариками. За бажанням зверху ще можна посипати пармезаном чи іншим солоним сиром.

Смачного!