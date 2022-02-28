На них збіжиться вся родина: курячі стегна з італійськими "палюшками"

28 лютого 2022 , 14:07
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Джерело:

Damn delicious

В італійців є свої палюшки – ньокі. Їх роблять із пшеничного борошна, манки, картоплі. От картопляні ньокі ми сьогодні й приготуємо. З курячими стегенцями буде просто смакота!

Швиденько посмажте курочку, відваріть картопляні "палюшки" й з'єднайте все в глибокій сковороді. А решту за вас зробить духовка.

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Рецепт курячих стегон із ньокі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Фото Damn delicious

Інгредієнти:
– картопляні ньокі;
– 6 курячих стегон;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 3 столові ложки вершкового масла;
– 1 ріпчаста цибулина;
– ½ склянки в'ялених помідорів;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 3 зубчики часнику;
– 2 чайні ложки подрібненої свіжої зелені тим'яну;
– 3 столові ложки борошна;
– 2 склянки курячого бульйону.

Приготування:

  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками.
  2. Картопляні ньокі відправте до великої каструлі з окропом і варіть після закипання 2 – 3 хвилини.


Фото Damn delicious

  1. Відцідіть їх і перекладіть до миски. Змастіть олією або вершковим маслом, щоб не позлипалися.
  2. У глибокій сковороді розтопіть на середньому вогні 2 столові ложки вершкового масла.
  3. Викладіть до сковороди курячі стегна, присмачте їх спеціями й обсмажте (по 8 – 10 хвилин із кожного боку).
  4. Додайте цибулю.
  5. Коли цибуля підсмажиться, відправте до сковороди в'ялені помідори, томатну пасту, часник і тим'ян. Тушкуйте 3 – 4 хвилини.
  6. Додайте борошно й доведіть усе до кипіння.
  7. Поступово введіть курячий бульйон і варіть, постійно помішуючи, 3 – 5 хвилин.
  8. А тим часом увімкніть розігрітися духовку до 200 градусів.
  9. Додайте курячі стегна, ньокі й відправте сковороду до духовки на 10 – 12 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак