Ситний сніданок з круасанів запечених в духовці: рецепт з сиром брі та прошуто
17 жовтня 2021 , 13:32Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Цю страву без сумнівів можна назвати ситною та розкішною для сніданку. Якщо ви, як і ми, шаленієте від круасанів – ця запіканка стане вашою улюбленою.
До страви з круасанів можна додати також бекон, так страва стане ще смачнішою. Але не забувайте, що так вона стане ще калорійнішою.
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Як готувати круасани – вирішувати вам, але те, що страва стане вашою улюбленою – без сумнівів!
Рецепт із запечених круасанів з сиром та прошуто
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Запечені круасани з сиром та прошуто / Фото Яни Станішевської
– 5 круасанів;
– 4 сирих яйця;
– 1 скл. молока;
– 1 скл. вершків;
– 4 – 6 шматочків прошуто;
– 50 – 70 г сиру брі;
– твердий сир;
– улюблені сухі спеції;
– 1 ріпчаста цибулина;
– жменька печериць;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте яйця, молоко, вершки і спеції. Ретельно збийте суміш вінчиком.
- Наріжте цибулю та гриби дрібними кубиками та обсмажте до золотистої скоринки на сковорідці.
- Викладіть засмажку у жаротривку форму для випікання.
- Розріжте круасани навпіл та вмокніть ножем шматочок в яєчну суміш. Викладіть круасани поверх обсмажених грибів та цибулі.
- Між круасанами викладіть шматочки сиру брі та прошуто.
- Залийте форму з круасанами залишками яєчної суміші, зверху натріть твердого сиру.
- Накрийте форму фольгою та відправте в духовку на 45 хвилин при 180 градусах. Можна випікати 30 хвилин у фользі, 15 хвилин – без, щоб була хрумка скоринка.
- Подавайте страву одразу до столу, адже вона краще смакує гарячою. Смачного!