Ситний сніданок з круасанів запечених в духовці: рецепт з сиром брі та прошуто

Цю страву без сумнівів можна назвати ситною та розкішною для сніданку. Якщо ви, як і ми, шаленієте від круасанів – ця запіканка стане вашою улюбленою.

До страви з круасанів можна додати також бекон, так страва стане ще смачнішою. Але не забувайте, що так вона стане ще калорійнішою.

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Як готувати круасани – вирішувати вам, але те, що страва стане вашою улюбленою – без сумнівів!

Рецепт із запечених круасанів з сиром та прошуто

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4



Запечені круасани з сиром та прошуто / Фото Яни Станішевської

– 5 круасанів;– 4 сирих яйця;– 1 скл. молока;– 1 скл. вершків;– 4 – 6 шматочків прошуто;– 50 – 70 г сиру брі;– твердий сир;– улюблені сухі спеції;– 1 ріпчаста цибулина;– жменька печериць;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте яйця, молоко, вершки і спеції. Ретельно збийте суміш вінчиком.

Наріжте цибулю та гриби дрібними кубиками та обсмажте до золотистої скоринки на сковорідці.

Викладіть засмажку у жаротривку форму для випікання.

Розріжте круасани навпіл та вмокніть ножем шматочок в яєчну суміш. Викладіть круасани поверх обсмажених грибів та цибулі.

Між круасанами викладіть шматочки сиру брі та прошуто.

Залийте форму з круасанами залишками яєчної суміші, зверху натріть твердого сиру.

Накрийте форму фольгою та відправте в духовку на 45 хвилин при 180 градусах. Можна випікати 30 хвилин у фользі, 15 хвилин – без, щоб була хрумка скоринка.