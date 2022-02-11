Ситний суп з яловичиною та бататом: домашній рецепт для сімейного застілля
11 лютого 2022 , 20:08Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Борщ та грибна юшка вже набридли, та хочеться чогось нового? Приготуйте густий суп з яловичиною та бататом. Нехай смакує!
Що може бути смачнішим холодними зимовими вечорами, за ситний, наваристий суп з яловичиною та бататом. Додайте до нього кілька свіжих гілочок чебрецю, й наповніть свій дім приємними ароматами.
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Рецепт густого супу з яловичиною
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Фото Damn delicious
– 800 грамів яловичини;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 1 середня ріпчаста цибулина;
– 1 середня морква;
– 2 стебла селери;
– 3 зубчики часнику;
– 200 грамів грибів;
– 1/4 склянки борошна;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 1/2 склянки червоного сухого вина;
– 4 склянки яловичого бульйону;
– 4 гілочки свіжого чебрецю;
– 2 лаврових листки;
– 1 велика солодка картопля (батат);
– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.
Приготування:
- Розігрійте олію у великій каструлі та обсмажте нарізану кубиками яловичину (6 – 8 хвилин). Присмачте все сіллю та перцем.
- Додайте нарізану середніми кубиками цибулю, моркву і селеру. Готуйте 3 – 4 хвилини.
- Додайте подрібнений часник і четвертинки грибів. Періодично помішуючи смажте приблизно 3 – 4 хвилини.
- Обсмажте борошно та томатну пасту до легкої рум’яності, приблизно 1 хвилину.
Фото Damn delicious
- Влийте вино, яловичий бульйон, чебрець, лавровий лист. Додайте соус до м'яса та доведіть до кипіння. Далі зменшіть вогонь і тушкуйте, поки яловичина не стане дуже ніжною, приблизно 30 хвилин.
- Наріжте батат грубими шматочками та додайте до супу. Варіть суп ще 20 хвилин. Вийміть і викиньте з супу гілочки чебрецю і лавровий лист.
- Посипте готову страву дрібно нарізаною зеленню петрушки.
Смачного!